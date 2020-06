Prêt à regarder la 2ème saison de « Spinning Out » sur Netflix ??? Date de sortie confirmée !!! Terrain et attentes de la saison 2 !!!

« Spinning Out » Saison 2 sur Netflix

Est-ce vrai la confirmation de la 2ème saison de « Spinning Out » sur Netflix? Nous adorons le patinage sur glace, mais la plupart d’entre nous n’avaient pas d’expérience en patinage sur glace. Pourtant, nous voulons faire du patin à glace. Le «Spinning Out» est une série dramatique et la première saison est sortie le 1er janvier 2020. Netflix a publié cette série sur leur plate-forme afin qu’un grand nombre de publics puissent regarder cette série.

L’histoire de la série a été écrite par Samantha Stratton. La première saison se compose de seulement 10 épisodes. La première saison a réussi à saisir le cœur et l’engouement du public. En raison de ce public est exigeant pour la 2ème saison de « Spinning Out ». Les énormes demandes du public ont incité le producteur à penser à la deuxième saison et ont maintenant dévoilé qu’il pourrait y avoir une «Spinning Out Season 2». Et il sortira bientôt sur Netflix. De nombreuses rumeurs circulent sur le démarrage de la production. Et même nous avons appris la suppression de la production.

Quel serait le concept de l’histoire?

Nous avons regardé la première saison de «Spinning Out» qui raconte l’histoire d’une patineuse olympique nommée Kat Baker et sa biographie. Dans l’histoire, Kat Baker a un problème de santé mentale connu sous le nom de trouble bipolaire. La série offre la leçon de vie sur la façon dont elle équilibre sa vie, sa famille et sa carrière professionnelle. En attendant, elle gère également son problème de santé mentale. Le scénario a été apprécié par le public car il était unique et montrait comment une fille avait tendance à être au top, à la fois personnelle et professionnelle, en luttant contre les probabilités de sa vie.

L’attente pour la saison 2

Maintenant, il est clair que Netflix n’a jamais annoncé la sortie de la saison 2 de «Spinning Out». La saison 1 a été publiée en janvier 2020 et nous avons eu des nouvelles de l’annulation de la production de la saison 2. En raison de l’annulation de la 2e saison, le public ou les téléspectateurs ont commencé leur campagne pour sortir la 2e saison. Sur Twitter, le hashtag #save_spinning_out est foulé fait croire qu’il pourrait y avoir de l’espoir pour la deuxième saison de «Spinning Out».