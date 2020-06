ANIME LOVERS !!! CONFIRMÉ!!! Re-Zero a été confirmé pour son renouvellement !!! En savoir plus sur la date de sortie, les bandes-annonces et bien plus encore !!!

Re-Zero: commencer une nouvelle vie dans un autre monde a été confirmé pour un renouvellement. La série a été lancée en 2016 et sa suite devrait sortir cette année.

Basé sur la série de romans légers écrits par Tappei Nagatsuki avec le même nom, la première saison de l’anime japonais a gagné des millions de cœurs. Comme la première saison de l’anime est devenue très populaire, les créateurs ont décidé de proposer une nouvelle saison.

TERRAIN:

L’histoire de l’anime tournait autour d’un garçon nommé Subaru. Au cours de la première saison, les événements et les aventures qui ont eu lieu ont amené Subaru à se réveiller dans un nouveau monde. Le nouveau monde était différent du monde normal.

À la fin de la saison 1, nous avons rencontré la mort de Rem lors du sauvetage de Subaru. Et quand Subaru n’a pas réussi à sauver Rem, il était découragé.

Nous pouvons nous attendre à ce que la nouvelle saison fasse suite à l’histoire où Subaru avait une conversation avec Emilia et lui parlait de Rem. Étonnamment, il a découvert qu’Emilia ne se souvenait de rien de Rem.

Il sera intéressant de savoir si Rem sera vivant dans la nouvelle saison, car Rem était l’un des personnages adorables de l’anime.

DATE DE SORTIE:

Au début de l’année, les fans étaient découragés par la nouvelle du retard dans la sortie de la suite. Avant, l’anime devait être publié en avril 2020, mais il a été reporté en raison de l’épidémie de pandémie. Mais pour soulager, la date de sortie de l’anime a été annoncée.

L’anime devrait sortir le 8 juillet 2020.

BANDES ANNONCES:

La récente bande-annonce officielle de l’anime a été publiée le 11 juin sur YouTube.

La bande-annonce de la série animée a augmenté l’excitation. Alors que les jours de sortie approchent, les fans perdent la tête et deviennent de plus en plus excités et désireux que l’anime arrive sur les écrans.