Travis Scott et Kylie Jenner: leur relation bizarre est-elle vraiment terminée ou est-elle devenue plus bizarre ???

Kylie Jenner est en couple avec Travis Scott depuis 2017. Leur relation est très intéressante depuis le jour où elle a commencé. Il y avait beaucoup de choses anormales comme des grossesses secrètes ou la location de parcs d’attractions.

Toutes les relations ont commencé en 2017 lorsque Travis et Jenner se sont rencontrés pour la première fois. Puis en février 2018, Jenner a donné naissance à un bébé. Ils l’ont nommée Stormi Webster. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Stormi n’était pas la fille de Travis. Les gens ont supposé que Stormi était le bébé de Tyga ou du garde du corps de Jenner.

Jenner a peur d’être seule!

Il y a des rapports qui suggèrent que Jenner a peur d’être seule et qu’elle veut toujours que quelqu’un s’occupe d’elle. Elle a commencé la relation avec Travis pour la même raison. Il y a des rumeurs selon lesquelles Travis et Kylie sont déjà mariés, mais cette nouvelle n’a pas encore été révélée publiquement.

Jenner voulait être maman tôt?

Il y a des nouvelles qui suggèrent que Jenner a toujours voulu être une jeune maman. Dans une interview, elle a déclaré qu’elle voulait être mère avant 27 ans. Elle est très sérieuse à l’idée d’avoir des bébés filles avec elle-même. On ne sait pas encore si Travis ou Tyga est le vrai père de sa fille.

Préoccupations familiales

Les membres de sa famille se sont toujours montrés préoccupés par les nouvelles de sa grossesse. Surtout Caitlyn a été très déçue lorsqu’elle a appris la nouvelle. Elle était mécontente car elle pensait que la relation entre Travis et Jenner n’était pas si longue. Et, elle pensait que Jenner était très jeune pour avoir un bébé.

La maman de Jenner était vraiment inquiète car elle est également la responsable commerciale de Kylie. Elle pensait que la grossesse à ce moment pouvait affecter son entreprise de maquillage.

La fin?

En 2019, un nouveau rapport a fait surface suggérant que Jenner et Travis avaient déjà rompu. La raison serait due aux problèmes de confiance qu’ils avaient. Kylie était très déterminée envers sa famille et voulait faire le nœud le plus tôt possible. Mais Travis n’était pas vraiment prêt pour un niveau d’engagement aussi élevé. Elle a ensuite été aperçue avec son ex-petit ami Tyga. Rien n’est encore clair sur leur relation!