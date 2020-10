Presque impossible pour Liverpool de signer l’homme Ancelotti appelé «  meilleur du monde  » – .

Photo de Nicolò Campo / LightRocket via Getty Images

Liverpool devrait faire une enquête sur Kalidou Koulibaly en janvier, mais Naples cherche désespérément à garder son talisman évalué à 90 millions de livres sterling, selon AreaNapoli.

Les Reds de Jurgen Klopp ont une histoire quand il s’agit de battre le record de transfert du monde avec un défenseur central extrêmement talentueux.

Et après que Virgil van Dijk ait été exclu jusqu’au milieu de 2021, les champions de Premier League pourraient être obligés de répéter le tour dans la fenêtre de transfert de janvier.

Koulibaly est peut-être le plus proche challenger de Van Dijk pour le titre de « meilleur défenseur du monde » ces jours-ci et, selon Calciomercato, Liverpool devrait appeler après que l’horloge a sonné à minuit le 1er janvier.

Mais, comme le directeur de Naples Cristiano Giuntoli l’a déclaré à Sky cette semaine, le coéquipier sénégalais de Sadio Mane a toujours un contrat de trois ans au Stadio San Paolo et il est toujours plus que satisfait de la vie dans le sud de l’Italie.

L’homme lui-même l’a suggéré lors d’une conversation avec Napoli Magazine.

Donc, pour Liverpool, cela peut être un cas classique d’aboyer dans le mauvais arbre.

Photo Franco Romano / Nurphoto

AreaNapoli ajoute qu’il aurait été beaucoup plus facile pour les Reds de signer Koulibaly en été que ce ne le serait au Nouvel An.

Gennaro Gattuso est un grand fan du joueur de 29 ans et, avec le Partenopei deuxième en Serie A et rêvant d’un retour en Ligue des champions, garder son joueur le plus influent pour l’ensemble de 2020/21 est un must absolu.

Et c’est sans mentionner le fait qu’Aurelio de Laurentiis veut 90 millions de livres sterling pour un homme qui aura 30 ans tôt ou tard (Corriere dello Sport).

Là encore, il y a une raison pour laquelle Koulibaly est si apprécié.

« Koulibaly est le meilleur défenseur central du monde », a déclaré l’ancien patron de Naples et actuel d’Everton Carlo Ancelotti à l’Independent.

Photo par Francesco Pecoraro / Getty Images

