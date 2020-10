Tong est un appareil buccal portable actionné par la langue

La designer diplômée Dorothee Clasen a inventé un appareil portable appelé Tong qui se porte dans la bouche pour faire fonctionner un ordinateur à l’aide de la langue.Conçu pour sa maîtrise à la Köln International School of Design, Tong est fabriqué à partir d’un dispositif de retenue dentaire personnalisé un aimant sur un ensemble de rails sur la face inférieure. Un fil relie le corset à un émetteur Wi-Fi qui s’accroche derrière l’oreille.Le dispositif portable permet à l’utilisateur d’interagir avec un ordinateur en utilisant sa langue pour déplacer la balle vers l’arrière et vers l’avant.Clasen a également construit un jeu d’ordinateur pour jouer avec le dispositif. Aussi appelé Tong – une variante du jeu d’arcade Atari des années 1970 Pong – l’utilisateur peut frapper une balle virtuelle dans les deux sens contre un adversaire numérique.Tong serait utile pour les personnes souffrant de certains handicaps, a suggéré Clasen, ou pour les personnes dont le travail tient les deux mains occupées. L’idée de pouvoir communiquer avec une autre créature par le moindre contact a été le point de départ de sa conception. « Comme je fais de l’équitation comme passe-temps, j’ai été particulièrement fasciné par la communication haptique entre la main du cavalier et la gueule du cheval », dit Clasen à Dezeen.« À travers les rênes, l’humain influence la posture du cheval et doit en même temps se fier à son sens du toucher pour vérifier la posture du cheval. Parce qu’il ne peut que le sentir et ne pas le voir. , pendant qu’il monte à cheval. En même temps, ses mains doivent sentir et suivre le mouvement et le rythme soudains de la tête du cheval, pour que les rênes ne blessent pas sa bouche ou sa langue sensibles », at-elle ajouté. créer quelque chose de similaire, b ut pour un humain et une machine. » Stealth est un gadget d’identification qui donne accès aux appareils via le toit de votre bouche Pour fabriquer Tong, un dispositif de retenue parfaitement ajusté a été fabriqué à partir d’une empreinte dentaire en utilisant du polyéthylène téréphtalate glycol, ou PETG, un type de thermoplastique. appareil oral, Clasen a utilisé du silicium au lieu de la colle pour attacher tout l’électronique. Les câbles électriques sont également recouverts d’une fine couche de silicium afin de ne pas choquer le porteur. Le développement et les tests de Tong étaient un défi unique pour le concepteur. « Construire un portable pour une zone de votre corps était un peu délicat », Clasen dit Dezeen. « Normalement, vous pouvez coller votre dessin sur le corps d’une autre personne et travailler sur la mise en forme des détails. Mais dans ce cas, l’appareil ne rentrerait que dans ma bouche. Je ne pouvais pas le mettre dans ma bouche et travailler sur sa forme en même temps. «Mais ce genre de défis me motive toujours dans mon travail. J’ai donc beaucoup apprécié ce processus.» Clasen a terminé sa maîtrise à la Köln International School of Design, sous la supervision de Carolin Höfler et Lasse Scherffig.Une équipe de diplômés en design du Royal College of Art et de l’Imperial College de Londres a également utilisé une attelle comme base pour leur projet portable Stealth – qui permet au porteur de déverrouiller les appareils et la porte Les autres dispositifs technologiques activés à l’aide des sens comprennent un ongle haptique qui permet à l’utilisateur de toucher la réalité virtuelle et une tige qui utilise l’électricité pour créer différentes sensations de saveur sur la langue.

Advantage Nr. 40 pour chat ACTION TEMPORAIRE Par paquet Advantage Nr. 40 pour chat est un traitement antiparasitaire à action rapide pour chats de moins de 4 kg. * Traitement sans stress * Fonctionne dans les 24 heures * Débarasse des puces et les larves Contenance : 4 pipettes

Advantage Nr. 80 pour chat ACTION TEMPORAIRE Par paquet Advantage Nr. 80 pour chat est un traitement antiparasitaire à action rapide pour chats de plus de 4 kg. * Traitement sans stress * Fonctionne dans les 24H * Débarasse des puces et des larves Contenance : 4 pipettes

Eyeslipsface "Spray Buccal Propolis Bio Miel, Menthe (sans alcool) -PROPOS NATURE (6.9289) 20" "Spray Buccal Propolis Bio Miel, Menthe (sans alcool)Apaise la gorge et rafraîchit l'haleine.Le spray propolis, miel, menthe Propos'Nature vous procure une sensation de bien-être qui s'ajoute à l'action adoucissante et fluidifiante du miel. Son goût est particulièrement délicieux !SANS ALCOOL "

Eyeslipsface "Spray buccal - 15 ml - AAGAARD (02909046) 15" "Récolté par les abeilles sur les bourgeons des arbres, la propolis est un produit de composition complexe et variable dont la valeur dépend essentiellement du mode d'obtention, de la purification à froid et de la préparation. Des contrôles rigoureux sont effectués sur chaque lot (pesticides, métaux lourds,

Eyeslipsface "Spray buccal Bio propolis, échinacéa, HE orange douce et thym-20ml -APROLIS (13709145) 20" "DescriptifAPROLISCe spray buccal est le fruit de la synergie d’éléments issus de la nature :LA PROPOLIS, résine utilisée par les abeilles pour préserver la ruche,L’ECHINACEE, LA CANNELLE, LE REGLISSE, et les HUILES ESSENTIELLES rafraîchissantes d’orange douce, thym, eucalyptus et marjolaine.Propolis

Chicco Appareil Anti-Moustiques Portable à Ultrasons à Pile 1 unité Chicco Appareil Anti-Moustiques Portable à Ultrasons à Pile 1 unité est spécialement conçu pour protéger des moustiques partout en balade avec vous. Cette prise fonctionne avec la technologie ultrasons, ce qui permet d'éloigner les moustiques sans effet indésirable sur les personnes. L'avantage est que cette