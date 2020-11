Pourquoi les femmes portent-elles des perles le jour du scrutin? Les électeurs manifestent leur soutien à Kamala Harris – .

in

DETROIT, MI – 3 NOVEMBRE: Le candidat à la vice-présidence Kamala Harris se rend à Detroit le jour du scrutin, le mardi 3 novembre 2020 à Detroit, MI. Le dernier jour du vote pour les élections américaines et un taux de participation anticipé sans précédent, le président Donald Trump et l’ancien vice-président démocrate Joe Biden ont passé les derniers jours avant les élections à faire campagne dans des États cruciaux.

Les électeurs américains se présentent pour voter avec des perles et les gens veulent désespérément savoir pourquoi. Les perles sont censées être portées pour signifier le soutien des électeurs à Kamala Harris.

Il est illégal de porter des articles mentionnant spécifiquement un candidat, c’est pourquoi les gens ont trouvé une autre façon de montrer leur soutien.

Cette façon créative de montrer pour qui les gens votent est devenue virale et voici pourquoi!

Pourquoi les femmes portent-elles des perles le jour du scrutin?

Les femmes portent des perles le jour du scrutin pour montrer qu’elles votent pour Kamala Harris.

Des perles sont portées alors que les gens votent dans les bureaux de vote pour afficher leur soutien au vice-président potentiel, Kamala Harris. Selon Atlanta Journal-Constitution Kamala faisait partie de l’Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. pendant son séjour à l’Université Howard.

Selon Vanity Fair, la sororité veut «former des jeunes filles à devenir des leaders et s’assurer qu’elles ont la sagesse de diriger… et cela va de pair avec la vraie signification de ce qu’est Alpha Kappa Alpha». Cette sororité se réfère également à leurs fondateurs et fondateurs comme les «vingt perles». Lorsqu’une nouvelle femme est initiée à la sororité, chaque intronisée reçoit un badge habillé de vingt perles.

Les électeurs manifestent leur soutien à Kamala Harris

Au départ, certains utilisateurs de médias sociaux pensaient que les perles étaient portées en l’honneur de feu Ruth Bader Ginsburg. En hommage au col blanc, elle a porté pendant son séjour à la Cour suprême.

Cependant, d’autres utilisateurs ont suggéré que les gens portent de la dentelle comme symbole pour Ruth et des perles pour montrer leur soutien à Kamala. Les perles signifient que les gens soutiennent non seulement Kamala, mais sont également solidaires des femmes noires.

Femmes blanches: Avant de publier vos perles le 3 novembre, comprenez d’abord la signification qu’elles contiennent. C’est un grand geste et une démonstration de soutien pour Kamala. Ce qui n’est pas génial, c’est de l’approprier à RBG. C’est une chose AKA de montrer la solidarité entre ses sœurs de sororité. Respectez les femmes noires. pic.twitter.com/Z403wRNk6U – Les 3 Dusty Dreds de Lil Wayne (@ JuneSummer1) 31 octobre 2020

