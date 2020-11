État d’origine, nouvelles de la LNR

Phil Gould a révélé une conversation qu’il a partagée avec Nathan Cleary, dans laquelle la star des Panthers a admis qu’il avait du mal à faire face à la grande défaite finale de Penrith.

Gus lui a donné un conseil brutal: surmontez-le et passez à autre chose.

Cleary s’alignera à mi-arrière pour NSW mercredi soir dans le match d’ouverture de la série State of Origin contre le Queensland à Adelaide Oval. Il le fera avec une défaite de GF contre Melbourne encore fraîche et crue.

« J’ai eu une conversation avec Nathan Cleary quelques jours seulement après la grande finale », a déclaré Gould sur son Six tacles avec Gus Podcast.

« Je lui ai donné le temps de respirer, je viens de sonner juste pour voir comment il allait. Il a dit: ‘Ça me passe par la tête tout le temps. J’ai dit:’ Ne t’inquiète pas … j’ai perdu une grande finale de 40 ans. il y a et ça me passe encore par la tête ».

Le demi-arrière des Panthers Nathan Cleary montre sa déception après avoir perdu la grande finale de la LNR. (Getty)

« ‘Vous n’oublierez pas. Les gens disent que vous oublierez, vous n’oublierez pas. Vous ne l’oublierez jamais, alors ne pensez pas qu’il y aura un jour où vous l’oublierez, vous vous en souviendrez pour le reste de votre vie, alors habituez-vous à cela et surmontez-le et sortez et repartez ».

« Il a dit: » Je serai prêt. Je serai en forme et prêt à partir. « Donc physiquement, il se sentait bien et il a juste dû se relever mentalement après la déception.

« Il y en aura d’autres là-bas, bien sûr, parce que vous avez Melbourne Storm [who] a gagné la partie et ils ont aussi des joueurs dans cette origine. «

Cleary était largement considéré comme le meilleur joueur de la LNR tout au long de cette saison. Il a remporté le prix du champion des joueurs de la RLPA et a été battu de peu par Jack Wighton à la médaille Dally M, avec Clint Gutherson également juste devant.

Les trois joueurs prendront le terrain pour NSW mercredi soir après avoir subi des sorties décevantes en finale, Wighton avec Canberra et Gutherson avec Parramatta. Cleary’s a été le plus douloureux de tous, perdant 26-20 contre la tempête après avoir traîné 22-0 à la mi-temps.

Les Blues sont les grands favoris pour battre le Queensland, largement considéré comme ayant de meilleurs talents à leur disposition. Cleary sera partenaire du débutant Luke Keary en mi-temps alors que NSW tente de prendre un départ gagnant dans sa campagne pour une série à trois tours.