Pourquoi la réputation libérale d’Hollywood est BS

Los Angeles, et l’industrie cinématographique en particulier, a la réputation d’être un bastion de libéraux gauchers qui aiment le chou frisé. Et, en tant que personne qui vit ici et a travaillé dans l’industrie cinématographique, je veux vous dire que c’est complet et absolu BS. Hollywood est, en tant qu’industrie, de droite comme Halliburton.

Si vous avez lu certains de mes autres articles, vous savez probablement deux choses sur moi: je suis une greffe de ceinture rouillée à Los Angeles et j’ai une tendance insupportable à tout faire pour moi. Chaque fois que je parle à quelqu’un de chez moi ou que je reviens par avion pour visiter (ce qui est rare, car le nord-ouest de l’Indiana est comme La route si tout le monde a aussi fumé de la meth pour passer le temps), je suis inévitablement confronté à des questions moqueuses me demandant si « j’aime vivre à HollyWEIRD », parce que la comédie Hoosier. Un ami de ma famille m’a informé que depuis que je vis dans COMMIEFORNIA En fait, je vis dans un État policier fasciste, ce qui est étrange parce que je sais pertinemment qu’un gars a passé beaucoup de temps en prison pour avoir fumé de l’herbe et à Los Angeles, vous pouvez acheter des médicaments légalement dans les deux types de magasins de pot: A) Apple Store pour Défonce et B) Pourquoi vendent-ils également des couteaux?

5 Les superproductions sont une propagande littéralement militaire

Oh, super, tu penses. Un autre soi-disant «comédie» soi-disant «écrivain» utilisant le terme «littéralement» pour ce qu’on appelle «effet comique». Et pour vous, Imaginary Asshole, je dis ceci: je veux dire «littéralement» littéralement.

Avez-vous déjà vu un film comme, disons, Bataille navaleet a pensé: « Hé, il y a beaucoup de cuirassés dans ce film Bataille navale – Comment ont-ils obtenu autant de cuirassés? » Et la réponse est, tout simplement, ils les ont empruntés à la Navy. Bien sûr, le ministère de la Défense n’a pas l’habitude de faire des faveurs, donc il y a un prix. En échange d’avoir laissé Hollywood utiliser un navire de cent millions de dollars, ils ont eu le dernier mot sur le film pour s’assurer qu’il peignait l’armée sous un jour suffisamment positif tandis que Rihanna faisait exploser des extraterrestres ou quoi que ce film parlait.

Et bien sûr, ce n’est qu’un film stupide basé sur le jeu de devinettes basé sur la grille préféré des États-Unis, alors qui s’en soucie, non? Ce n’est pas parce qu’il avait Liam, «Je jouais Oskar Schindler», lauréat d’un Oscar, que cela ne signifie pas qu’il a joué un rôle essentiel dans la formation de l’esprit culturel. Contrairement, disons, aux films Marvel, qui sont principalement de la propagande militaire qui renforce la droiture de l’hégémonie culturelle américaine. Mais d’une manière amusante et plaisanterie!

Captain Marvel a beaucoup travaillé avec l’Air Force, et en retour a été utilisé dans le cadre d’un effort de recrutement. Bien que cette merde dure depuis la création d’Hollywood, les choses ont tourné au MAXTREME dans les années 80, comme cela se passait si souvent à l’époque des halcyon. Avec une confiance dans la moralité infaillible de la machine de guerre américaine qui s’effondrait dans le sillage du Vietnam pour une raison quelconque, le DoD a décidé qu’il fallait réformer son image de «brûleurs de village impérialistes» à «mecs totalement rad dans des avions soignés» – et cela, les enfants, c’est comme ça Top Gun a été faite. Et ça a marché! Les montages de volley-ball étrangement excités ont entraîné une augmentation de 500% de l’enrôlement dans la Marine, et ce n’est même pas un numéro de comédie.

Faire des films coûte cher. CGI n’est pas bon marché, quelqu’un doit payer à Zamboni les cadavres d’AP décédés d’épuisement en dehors du tournage, et il est bien connu que Tom Hanks refuse de manger quoi que ce soit, sauf un support de dauphins de rivière en voie de disparition incrusté de caviar pendant le tournage. Hollywood consiste à minimiser les coûts pour maximiser les profits, à couper les coins de toutes les manières possibles. Cela signifie qu’il est désormais pratique courante pour les films au-dessus d’une certaine taille de travailler avec l’armée pour économiser de l’argent, ce qui signifie en fait que l’armée écrit la plupart de nos films. Mec, de toutes les choses que nous aurions pu criber de l’Union soviétique, pourquoi faudrait-il que ce soit des cirques d’agitation et non des ivrognes d’ours?