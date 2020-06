Sony Playstation 5 : tout ce que vous avez manqué de la conférence

Sony vient de marquer les esprits en dévoilant pour la première fois le design de sa future console de jeu, la Playstation 5.

Les joueurs l’attendaient de pied ferme. En effet, depuis que le design des pads a été dévoilé, les spéculations allaient bon train quant au design final de la console. C’est finalement hier, au cours d’une conférence diffusée en stream (image assez médiocre, limitée à 30fps) que les lignes et les formes de la PS ont été dévoilés au grand public. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la console est dotée d’une élégance rare.

La conférence était l’occasion pour Sony d’annoncer les futurs titres pour son produit phare. Durant cette conférence d’un peu plus d’une heure, on a eu droit à une console, des jeux et un visuel et les perspectives du géant nippon pour son bijou technologique.

Le design de la console à la loupe

Dévoilée en toute fin de conférence par Sony, la Playstation 5 était le bouquet final d’une conférence jusque-là très sobre. Un design élégant, du noir et du blanc, très fonctionnel (poser verticalement ou horizontalement) et une note de futur qui correspond très bien à la philosophie de Sony. Sur ce point la PS5 dénote complètement de sa concurrente. Et n’en déplaise à Phil Spencer (le boss de la Xbox) les lignes futuristes de la japonaise sont à des années-lumière du design sobre et monolithique de la future Xbox Series X.

La console se déclinera en deux modèles : le premier, d’un format un peu plus classique par rapport au standard de Sony, prend en charge les disques Blu-Ray. Et un autre modèle, un peu plus dans l’air du temps, ne comporte pas de lecteur de disque. Baptisé « digital edition » ce second modèle est plutôt destiné aux joueurs qui aiment les contenus dématérialisés.