Pourquoi la PlayStation 5 et la Xbox Series X piloteront l’avenir des graphismes de jeu (et non des PC)

Cela étant, vous supposeriez que vous pourriez construire un PC d’ici la fin de 2020 qui serait plus puissant que la PS5 et la Xbox Series X le sera dans cinq ans sans aucune sorte de mise à jour matérielle. La situation n’est pas si simple, mais ce serait possible sur la base de ce que nous savons actuellement.

Le plus gros problème avec cette comparaison, cependant, est qu’elle considère les choses d’un point de vue purement technique. Il ne tient pas compte des variations des composants individuels, des applications requises, de l’overclocking ou d’une centaine d’autres choses qui séparent un PC personnalisé d’une console de jeu.

Plus important encore, cela ne tient pas compte du fait que lorsque la plupart des studios développent un jeu, ils ne le développent généralement pas pour tester les joueurs avec le matériel le plus puissant.

Il suffit de regarder les plus grandes exclusivités PC de ces dernières années. C’est une liste qui comprend des noms comme StarCraft II, World of Warcraft, Total War: Shogun 2, et DOTA 2. Ce sont d’excellents jeux, mais ce ne sont pas vraiment des titres techniquement exigeants qui nécessitent un PC haut de gamme pour fonctionner correctement. À une époque où les lignes qui séparent les jeux PC et console deviennent plus minces, vous ne voyez pas beaucoup de jeux comme Crysis spécialement conçus pour tester les capacités de la plate-forme PC.

En fait, certains des jeux PC les plus exigeants techniquement ces dernières années (tels que Red Dead Redemption 2 et Metro Exodus) sont des titres multi-plateformes avec des ports PC qui ont été soigneusement conçus pour offrir des options graphiques haut de gamme que les développeurs savaient que la plupart des joueurs ne pourraient pas utiliser. D’autres jeux de référence populaires comme Grand Theft Auto 5 Vous devez généralement installer plusieurs mods graphiques avant de pouvoir vraiment les utiliser pour tester les capacités d’un PC de jeu haut de gamme.