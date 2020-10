La caméra Demons Souls a été modifiée pour être remaniée, mais une ancienne caméra est disponible

Avec le Les âmes du démon remake, Bluepoint Games a apporté quelques ajustements à ce que les fans peuvent retenir de la version originale de la PlayStation 3. Une telle révision tourne autour de la caméra. Les joueurs remarqueront que la position de la caméra a légèrement changé pour le remake. Cependant, il y a sans aucun doute des joueurs qui voudront expérimenter l’ancienne façon de faire les choses avec Les âmes du démon«nouvelle couche de peinture. À cette fin, Bluepoint promet qu’une option est en place pour utiliser l’ancien appareil photo pour ceux qui le souhaitent.

Le directeur de la création, Gavin Moore, l’a révélé dans une récente interview avec IGN. En parlant de respect de l’original mais en ajoutant des «améliorations de la vie moderne», a expliqué Moore,

Lorsque nous avons décidé de regarder la caméra, par exemple… nous avons légèrement changé la position de la caméra, et nous nous sommes assurés qu’elle ne traverse pas les murs et ne reste pas bloquée en cas de collision et de toutes ces sortes de choses. Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas d’option dans le jeu pour que vous puissiez allumer l’ancienne caméra si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire. Nous préservons tout cela. Tout est là pour que l’utilisateur puisse l’allumer et l’éteindre à sa guise.