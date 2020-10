La saison stupide de F1 passe à la vitesse supérieure après que Haas ait abandonné le jumelage

Avec cinq courses à disputer dans la saison de Formule 1, la marche de Lewis Hamilton vers un septième championnat du monde record semble presque inévitable. Cependant, loin des certitudes sur la piste, il y a beaucoup de tension dans le carrousel des pilotes pour la saison prochaine. En l’état, il y a encore des sièges disponibles chez Haas, Alfa Romeo, AlphaTauri, Red Bull et Williams. On peut ignorer Mercedes car Hamilton devrait signer une prolongation de contrat lucrative au cours des prochaines semaines. Chez Red Bull, Max Verstappen est le seul pilote de l’écurie à avoir une conduite confirmée, son coéquipier Alex Albon ayant du mal à rivaliser avec le Néerlandais. Le Thaïlandais d’origine londonienne a été promu pour remplacer Pierre Gasly la saison dernière, mais a sous-performé, ne battant pas Verstappen une fois en qualifications (0-12) ou le jour de la course (0-8). En revanche, Gasly a prospéré depuis sa rétrogradation à AlphaTauri, remportant une victoire surprise à Monza, ainsi qu’une série de formidables finitions dans sa voiture inférieure. Daniil Kvyat et Gasly sont le duo actuel à AlphaTauri, cependant, la star japonaise de F2 Yuki Tsunoda est considérée comme un candidat potentiel pour 2021. Le talentueux joueur de 20 ans est troisième en F2 avec trois courses à faire. Au cours de la dernière année où Honda a fourni des moteurs à l’équipe, il pourrait être approprié de voir le natif de Kanagawa faire son arc en F1, en particulier avec Kvyat sous-performant. Red Bull n’a pas beaucoup de talents juniors qui gravissent les échelons, donc s’ils ne retiennent pas les services d’Albon, ils pourraient recruter de l’extérieur pour la première fois en 10 ans. Un retour à Red Bull pour Gasly est peu probable car le patron Christian Horner a récemment admis que s’ils devaient à nouveau promouvoir le Français, les résultats seraient les mêmes que ceux d’Albon maintenant. En 2019, Gasly n’a tenu l’avantage sur Verstappen qu’une seule fois lors des qualifications (1-10) et le jour de la course (1-11) respectivement. Haas, quant à lui, disposera d’un tout nouveau line-up de pilotes la saison prochaine après avoir confirmé les départs de Romain Grosjean et Kevin Magnussen la semaine dernière. Nico Hulkenberg, qui a couru trois fois pour Racing Point depuis août, a été associé à un entraînement chez l’équipe américaine. Artiste talentueux et marqueur de points constant, le joueur de 33 ans injecterait une énergie nouvelle dans l’équipe de Gene Haas. Voir aussi Maintenant, vous pouvez acheter ces voitures en ligne pendant le verrouillage Cependant, interrogé récemment sur la perspective de courir pour Haas, il l’a décrite comme une option irréaliste, sachant peut-être déjà que d’autres pilotes sont envisagés avant lui. Et avec Alfa Romeo prêt à conserver Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen, cela pourrait signifier une autre saison sans F1 pour l’Allemand. Sergio Perez, qui a été évincé de Racing Point pour Sebastian Vettel, est un prétendant extérieur pour un siège à Haas. Mais une plus grande possibilité pourrait être Williams. Alors que beaucoup auraient apprécié la perspective de Perez et Hulkenberg alignés à Haas, on s’attend à ce qu’ils puissent opter pour deux jeunes pour occuper leurs sièges vacants. Après avoir terminé cinquième du championnat des constructeurs en 2018, ils se sont classés neuvième la saison dernière et sont actuellement huitièmes cette saison. Signes d’une lente disparition pour une équipe qui s’améliorait autrefois. Nikita Mazepin, le fils du milliardaire russe Dmitry, a été fortement lié à un interrupteur. Sixième en F2, il est fort improbable que le joueur de 21 ans marquera plus de points que Magnussen au volant. Ou soyez un meilleur conducteur qu’un Perez ou Hulkenberg expérimenté. Cependant, l’argent que Mazepin apporte grâce à son père aidera une équipe malade à aller dans une direction différente et, espérons-le, à améliorer ses deux dernières saisons décevantes. L’autre pilote prêt à occuper le siège vide est l’impressionnant Mick Schumacher, actuel leader du championnat F2. Son nom attirera beaucoup de sponsors, même si son talent à lui seul mérite une chance en F1, après des performances impressionnantes ce trimestre. À Williams, le siège de George Russell pour 2021 est incertain malgré la domination de son coéquipier Nicholas Latifi toute l’année, surpassant les qualifications du Canadien (12-0) et terminant devant à six reprises. Alors que beaucoup s’attendraient à ce que Latifi s’inquiète pour son siège, la principale différence est que l’homme de Montréal apporte plus d’argent à la table que Russell. Par conséquent, pourquoi Perez est dans le cadre du siège du Britannique, et Latifi, dont le père Michael vaut 2 milliards de dollars, restera dans le cockpit malgré le fait de ne pas avoir tiré contre Russell. L’homme de Tydd St Giles a un contrat pour 2021, mais de nouvelles spéculations sont que les nouveaux propriétaires de Williams, Dorilton Capital, envisagent les possibilités commerciales d’un line-up modifié. La signature de Perez attirerait le soutien du milliardaire Carlos Slim. Voir aussi Cette Hindustan Contessa a été restaurée après 16 ans de rouille! Le package du Mexicain est une proposition séduisante, et à cela s’ajoute le fait que Perez a produit des performances constantes pour Racing Point cette campagne, scellant quatre classements parmi les cinq premiers. Callum Ilott, le pilote britannique de 21 ans, deuxième en F2 et membre de l’académie des pilotes Ferrari, s’est également bousculé pour la promotion. Malheureusement, il y a plus de conducteurs talentueux que de sièges disponibles. Certains seront inévitablement déçus et contraints de concourir dans d’autres séries de courses. On pourrait dire qu’Ilott mérite une place dans le cockpit plus que Mazepin ou Tsunoda, cependant, les équipes de F1 comptent sur le parrainage qu’un pilote peut apporter, ainsi que sur des prix en fonction de leur arrivée au championnat des constructeurs. Les petites équipes dépendent fortement des revenus, en particulier celles qui terminent plus bas dans le classement. Et avec les revenus touchés en raison de Covid-19, vous ne pouvez pas leur reprocher de chercher des conducteurs décents qui apportent de l’argent et des sponsors avec eux. Malheureusement, cela ne permet pas de conduire aux meilleurs pilotes sur la grille. SIÈGES ACTUELS POUR 2021 Mercedes: Valtteri Bottas, Lewis Hamilton (à confirmer) Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz Red Bull: Max Verstappen, Alex Albon (à confirmer) McLaren: Lando Norris, Daniel Ricciardo Alpin: Esteban Ocon, Fernando Alonso Alpha Tauri: Pierre Gasly (à confirmer), Daniil Kvyat (à confirmer) Aston Martin: Lance Promenade, Sebastian Vettel Alfa Romeo: Kimi Raikkonen (à confirmer), Antonio Giovinazzi (à confirmer) Williams: George Russell *, Nicholas Latifi Haas: TBC * a un contrat 2021 mais pourrait changer au cours des prochaines semaines En savoir plus sur l’application Sport360

