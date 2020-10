Comment un mot entre-t-il dans le dictionnaire?

Vous êtes-vous déjà demandé comment un mot entre dans le dictionnaire?

Une personne décide-t-elle ou doit-elle passer par un certain nombre de personnes avant d’obtenir l’autorisation d’être publiée?

Dans cet article, nous verrons comment un mot entre dans le dictionnaire.

Pour le dire simplement, un mot entre dans le dictionnaire lorsqu’il devient un mot couramment utilisé.

De nouveaux mots, tels que l’argot et les abréviations sont ajoutés au dictionnaire une fois qu’ils commencent à apparaître dans un grand nombre de sources et sont régulièrement parlés.

Une fois qu’un mot est couramment utilisé et qu’il y a une compréhension d’un sens commun, il peut être considéré comme ajouté au dictionnaire.

Le processus n’est cependant pas instantané et peut mettre des années à apparaître dans le dictionnaire.

Qui met un mot dans le dictionnaire?

Le nom de quelqu’un qui rassemble des mots dans un dictionnaire est un lexicographe.

Un lexicographe surveillera l’utilisation d’un nouveau mot, à travers le matériel imprimé, en ligne et oral.

Premièrement, ils collectent des informations sur l’endroit où le mot a été écrit, imprimé ou entendu parallèlement à une signification contextuelle.

À partir de là, une base de données de recherche est créée et les chercheurs recherchent activement l’utilisation du mot dans différents milieux.

Une fois que les preuves adéquates ont été rassemblées et qu’un sens solide est trouvé, le mot peut être proposé pour être imprimé dans la dernière édition du dictionnaire.

L’Oxford English Dictionary est mis à jour quatre fois par an.

N’y a-t-il qu’un seul dictionnaire?

Il existe plusieurs dictionnaires, mais en anglais, le dictionnaire anglais d’Oxford est le plus fiable et le mieux établi.

Les dictionnaires d’Oxford existent depuis très longtemps, contenant environ 600 000 mots et 3 millions de citations.

Quand Oxford s’est lancé dans la création de son premier dictionnaire, ils ont estimé qu’il faudrait environ 10 ans pour le terminer.

Le mot «fourmi» a été atteint après cinq années de dur labeur et ils ont réalisé que c’était une tâche ambitieuse.

Ils ont commencé à travailler en août 1879 et ce n’est qu’en 1928 que le volume final a été publié, ce qui leur a pris près de 50 ans.

Un mot peut-il être retiré du dictionnaire?

Il est très rare qu’un mot soit supprimé du dictionnaire.

Les dictionnaires anglais d’Oxford affirment qu’ils n’ont jamais supprimé un mot de leurs dictionnaires.

Au lieu de cela, si un mot est devenu obsolète ou si le sens s’est développé ou changé, le mot sera étiqueté comme obsolète.

Le concept du dictionnaire est d’être un enregistrement de tous les mots qui ont jamais existé dans la langue qu’il documente.

Par exemple, si vous lisez un livre de 1920 et qu’il y a un mot que vous ne reconnaissez pas, vous pouvez utiliser le dictionnaire pour le découvrir.

Pourquoi le dictionnaire a-t-il été inventé?

Le désir d’enregistrer la langue existe depuis des milliers d’années avec le tout premier dictionnaire non alphabétique écrit en 1582 par Richard Mulcaster.

Ce dictionnaire contenait 8 000 mots anglais, mais le livre ne contenait que des mots considérés comme complexes.

Plus tard, le premier dictionnaire anglais complet a été écrit en 1604 par Robert Cawdrey. Ces premiers livres étaient des documents de langage et des mots utilisés à l’époque.

L’idée était d’enregistrer la langue anglaise avec les significations des mots afin qu’il y ait un enregistrement ultime auquel tout le monde pouvait avoir accès.

Beaucoup plus tard, en 1857, la Philological Society of London a décidé qu’il devrait y avoir un enregistrement de tous les mots qui ont été utilisés dans la langue anglaise depuis le 12e Siècle.

C’est à ce moment que l’idée des dictionnaires anglais d’Oxford est née.

Y a-t-il plus de mots ajoutés aujourd’hui qu’avant?

En moyenne, entre 500 et 1000 mots sont ajoutés au dictionnaire Oxford chaque année.

Il peut sembler que plus de mots sont ajoutés au dictionnaire de nos jours par rapport aux 20e Century, mais ce n’est pas forcément le cas.

Une possibilité est qu’au fur et à mesure que nos connexions et nos communications se sont développées, notre capacité à identifier de nouveaux mots est devenue plus facile et, par conséquent, il pourrait sembler qu’il y ait plus de mots nouveaux aujourd’hui.

En conclusion, tout mot que vous pouvez imaginer pourrait être ajouté au dictionnaire, il a juste besoin de devenir populaire en premier.

Une fois qu’un mot est couramment utilisé sur une variété de plates-formes par un groupe diversifié de personnes, il peut alors être envisagé pour entrer dans le dictionnaire.

Il doit également avoir une signification établie, de sorte que cela peut prendre des années pour que cela devienne clair.