Pourquoi Dune sort-il en deux parties, et quand la partie 2 de Dune sera-t-elle disponible ?

L’une des productions les plus attendues pour ce 2021 est Dune, film dirigé par Denis Villeneuve d’après le roman de science-fiction classique du même nom de Franck Herbert, mais jusqu’à présent, on sait que cette production serait la première de deux parties étant donné la longueur du roman et malgré le fait que la suite n’a toujours pas le feu vert, le réalisateur s’attend à ce que le tournage de “Dune 2” commence en 2022.

Dune est un roman écrit par Franck Herbert et avait déjà une adaptation au grand écran, une version qui a été réalisée par David lyncher en 1984, ce qui n’a pas convaincu le réalisateur et sera désormais Denis Villeneuve Le responsable de cette nouvelle adaptation, qui sera scindé en deux parties, travaillera également sur un spin-off, annoncé en 2019 mais peu avancé sur ce projet.

Lorsque vous irez au cinéma pour voir Dune, vous trouverez des paysages à couper le souffle, des décors incroyables, de grandes performances et… une histoire inachevée. Depuis le début, Denis Villeneuve a affirmé que son projet d’adaptation du classique de Frank Herbert était de faire deux films, et il a de très bonnes raisons pour cela.

Tout d’abord, parce qu’en sortant du cinéma, vous vous demanderez : quand sort le deuxième ? Deux films, deux fois plus de billets vendus. Surtout si l’on parle d’un film comme Dune, qui vous saisit dès la première minute et ne vous lâche que deux heures et demie plus tard. Si le premier fait un bon score au box-office, le nombre de personnes assistant au second est pratiquement garanti.

Mais Villeneuve n’avait pas de raisons économiques en tête lors de la planification du projet. Cela avait plus à voir avec la vision créative et le manque d’espace pour bien raconter l’univers d’Herbert. Le roman, publié en 1965, compte 412 pages. La comparaison avec les 1505 pages de It de Stephen King ne semble pas si farfelue, mais la diversité des personnages et des planètes complique l’adaptation au grand écran sans perdre de détails en cours de route. Le scénario d’un film compte généralement entre 90 et 120 pages, soit environ vos minutes. Vous pouvez donc imaginer qu’il n’est pas facile de condenser plus de 400 pages dans la moitié de cet espace.

C’est la raison principale pour laquelle Dune sort au cinéma en deux parties. Le réalisateur a expliqué dans une interview accordée à Vanity Fair :

Je n’aurais pas accepté de faire cette adaptation du livre en un seul film. Le monde est trop complexe. C’est un monde qui tire sa puissance des détails. Je voulais m’assurer que le spectateur avait une bonne compréhension d’Arrakis avant de se plonger dans cet univers. C’est pourquoi le premier volet pose les bases. “La tâche la plus difficile était d’introduire le public dans ce monde. Aux codes, aux cultures, aux différentes familles, aux différentes approches. Maintenant que c’est fait, ça devient un grand terrain de jeu. Cela va me permettre de devenir fou et de vraiment créer”, a-t-il déclaré à io9. Même si “Dune partie 1” a été, sans aucun doute, le projet qui m’a le plus enthousiasmé, “Dune partie 2” m’enthousiasme encore plus.

Si Denis Villeneuve a pu réaliser un film comme Dune alors qu’il ne faisait que nous présenter l’univers d’Herbert, quelle merveille pourra-t-il faire maintenant qu’il connaît parfaitement les Atreides, les Fremen et le Bene Gesserit ? Malheureusement, nous devrons encore attendre plusieurs mois – voire des années – pour le voir. Villeneuve est prêt à se remettre au travail, mais la vérité est que le deuxième volet n’a pas encore reçu le feu vert.

Selon les rumeurs, Warner Bros. attend de voir les résultats du box-office avant de décider de poursuivre la saga. Une fois qu’ils ont dit oui, l’équipe doit retourner à la construction des décors, à la préparation des acteurs ? “Je suis prêt à aller assez vite. Rapidement, en ce qui concerne un film de cette taille, explique le réalisateur, vous avez toujours besoin de décors et de costumes, nous parlons de mois. S’il y a de l’enthousiasme et que le film est approuvé, je dirai que je suis prêt à tourner en 2022”.

En attendant, vous pouvez voir Dune dans les cinémas français depuis le 15 septembre. Timothee Chalamet, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem et Josh Brolin sont quelques-uns des noms qui composent ce casting de luxe.