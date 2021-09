Koh-Lanta, la légende : pourquoi Claude Dartois a décidé d’arrêter le jeu ?

Comme vous le savez déjà, TF1 a lancé le 24 août dernier la nouvelle saison de son émission culte intitulée pour l’occasion « Koh-Lanta, la Légende », une édition exceptionnelle pour fêter les 20 ans du jeu de survie présenté par Denis Brogniart. Et vu qu’il s’agit d’une saison très spéciale, la production a décidé de recruter 20 aventuriers emblématiques de l’émission, ou plus précisément 21 avec l’arrivée récente de Loïc afin de remplacer Freddy qui s’est blessé durant le premier épisode. Parmi les candidats, on a aussi pu revoir Claude Dartois, le grand recordman des victoires individuelles de l’émission, qui a de nouveau remporté une nouvelle fois le parcours du combattant dès le premier épisode de saison. Pourtant, le célèbre aventurier a annoncé qu’il arrêtait tout. Mais pourquoi cette décision ?

La fameuse épreuve des poteaux

Claude Dartois fait sans doute partie des candidats les plus suivis de cette saison « All Stars » et est aussi le plus apprécié par le public. En effet, depuis sa première participation à « Koh-Lanta », il a réussi à nouer un lien très particulier avec les téléspectateurs au point d’être régulièrement invité dans d’autres émissions comme « Fort Boyard ». Il était évident pour la production donc qu’il fasse partie de cette nouvelle saison. Cependant, interrogé sur cette nouvelle participation samedi dernier dans 50 Min Inside, Claude Dartois est revenu sur ses participations dans l’émission de survie de TF1 et a annoncé en même temps qu’il arrête tout.

» Je vous l’annonce, cette quatrième participation était la dernière. J’arrête ! J’ai 40 ans à un moment, il faut savoir l’accepter « a-t-il indiqué.

Une des raisons pour lesquelles il a pris cette décision est le fait qu’il n’ait jamais réussi à gagner l’épreuve des poteaux. En effet, si vous vous souvenez des moments marquants des précédentes saisons, le candidat a toujours réussi à aller au bout de l’aventure et cela durant ses trois dernières participations. Cependant, il n’a jamais remporté “Koh-Lanta”, à cause de l’épreuve des poteaux. D’ailleurs, Claude a encore une fois perdu contre Naoil durant cette mythique épreuve, en juin 2020.

“L’expérience n’a pas suffi. Je me suis dit que j’allais la gagner et non. Ça s’est joué à la plus calme, la plus concentrée du côté de Naoil”, a-t-il confié à Nikos en rajoutant : “Généralement, quand j’arrive à cette dernière épreuve, pour moi c’est déjà le temps de faire le bilan de mon aventure et c’est déjà, entre guillemets, gagné. Donc pour moi, c’est vrai que c’est toujours arrivé à ce moment-là que je suis à moins 100%. Je le sais de toute façon. Et puis je ne l’aime pas cette épreuve !”.

Sa dernière participation dans “Koh-Lanta”

Face à Nikos, Claude est également revenu sur les émissions de “Koh-Lanta” auxquelles il a participé. Quatre saisons après, il est encore là et toujours aussi fort. Cependant, comme il l’a annoncé dans 50 Min Inside, cette édition “All Stars” sera sa dernière participation :

“C’est sûr, ce sera ma dernière. J’avais promis à ma femme déjà en 2019 que ce serait ma dernière pensant que c’était déjà les 20 ans. J’ai dû déjà lui dire allez, s’il te plaît, c’était pas les 20 ans, celle-là c’est vraiment ça.”

De plus, il s’agit d’une décision longuement réfléchie puisque Claude Dartois sait qu’une nouvelle génération d’aventuriers extrêmement affûtés fera bientôt son entrée dans les prochaines saisons. Il s’est donc dit que le moment est venu pour lui d’arrêter, car malgré que ce soit un grand sportif, toujours en pleine forme, il sent que le poids des années commence à se faire sentir. Cette édition sera ainsi l’unique et dernière occasion pour les téléspectateurs d’admirer les performances de Claude, l’un des véritables piliers du célèbre jeu de survie.

Le jeu revient le 14 septembre

Eh oui, beaucoup de téléspectateurs ont dû changer leur programme ce mardi 7 septembre puisque la diffusion de “Koh-Lanta, la légende” a été décalée d’une semaine pour laisser place à un match de football entre la France et la Finlande. Pas de panique donc, puisque l’émission reviendra le 14 septembre. Sinon, pour rappel, la semaine dernière, deux nouveaux candidats ont été éliminés, Patrick du côté des hommes et Cindy du côté des femmes. La raison ? C’est qu’ils étaient un peu trop stratèges d’après les autres aventuriers.

Les deux éliminés vont ainsi devoir rejoindre l’île des bannis comme le prévoit la nouvelle règle de cette saison. Sinon, on sait déjà que dans le prochain épisode, les candidats seront répartis en deux nouvelles équipes, et cette fois-ci elles seront mixtes (quatre hommes et quatre femmes par équipe). Du côté de l’île des bannis, nous aurons aussi droit à un premier affrontement dans l’arène, qui entrainera évidemment l’élimination définitive de deux candidats. Qui parmi Ugo, Karima, Patrick et Cindy, devront alors quitter définitivement le jeu ? Pour le savoir, rendez-vous le 14 septembre dans le prochain épisode de “Koh-Lanta, la légende”.