Virgin River Saison 4: le mariage de Mel et Jack dans la suite de la série ?

Virgin River a finalement été renouvelé pour non pas une mais deux saisons supplémentaires, et la dernière vidéo de confirmation des deux membres du casting de la série a montré des développements majeurs pour Jack et Mel.

Une quatrième et une cinquième saison de la populaire série Netflix ont finalement été confirmées, comme le veut la tradition de Virgin River. L’annonce excitante a été faite avec un post Instagram romantique, qui pourrait teaser une autre proposition lorsque le drama reviendra.

Virgin River : La série a été renouvelée pour les saisons 4 et 5

Les co-stars romantiques Martin Henderson et Alexandra Breckenridge ont confirmé deux autres saisons de Virgin River, et les cloches du mariage pourraient bientôt suivre selon les fans de la série.

L’annonce a été faite avec une nouvelle vidéo sur le compte Instagram officiel de l’émission. Dans le court clip promotionnel, Martin Henderson s’est mis à genoux pour faire une grande demande à sa co-star.

En écho aux derniers moments dramatiques du dernier épisode de la série, au lieu de demander la main de Mel, la star lui demande si elle est prête à revenir pour une quatrième saison.

La méthode humoristique utilisée par les deux co-stars pour annoncer la nouvelle était clairement une parodie de la demande en mariage ratée de Jack à la fin de la deuxième saison de la série.

Sa déclaration au bord du lac est interrompue par Mel, qui l’interrompt rapidement pour lui confirmer qu’elle est enceinte. Cependant, la vidéo pourrait aussi être un teaser pour une autre tentative de fiançailles à un moment donné dans le futur de la série.

Pour l’instant, Mel et Jack seront manifestement trop concentrés sur les préparatifs du bébé pour penser à organiser un mariage. Ce n’est qu’une question de temps avant que la série ne donne aux fans ce qu’ils veulent et permette enfin à Jack et Mel de se marier officiellement.

Jusqu’à présent, aucune date de sortie officielle n’a été annoncée, mais les téléspectateurs doivent s’attendre à ce que la prochaine saison de Virgin River arrive sur la plateforme de streaming au milieu ou à la fin de l’année 2022.