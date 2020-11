POINTS FORTS: Royal Antwerp – LASK, les temps forts de la vidéo

Le LASK a conservé ses chances de huitièmes de finale de la Ligue Europa avec une victoire 1-0 (0-0) au Royal Antwerp jeudi.

Johannes Eggestein, remplaçant de Marko Raguz, probablement plus gravement blessé au genou en première mi-temps, a inscrit le but d’or pour Linz (54e), qui a célébré en suite un quatrième succès compétitif bien mérité dans un match largement confus.

La course de promotion dans le Groupe J est extrêmement excitante à la «mi-temps»: les leaders du championnat Anvers, LASK (2e) et Tottenham (3e) détiennent chacun six points, le point le plus bas étant Rasgrad. Il y a maintenant une pause de trois semaines en EL avant le « match retour » contre Anvers le 26 novembre à Linz.

Classement du groupe J de la Ligue Europa