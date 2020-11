Le nouvel ensemble LEGO Ghostbusters Ecto-1 est grand et rouillé – / Film

Ghostbusters: l’au-delà n’arrivera pas dans les salles avant l’été prochain – après deux retards provoqués par la pandémie de coronavirus – mais LEGO avait hâte de sortir un énorme ensemble de jeu pour le chasseurs de fantômes véhicule signature de la franchise.

Un nouveau LEGO chasseurs de fantômes L’ensemble Ecto-1 a été révélé aujourd’hui, et c’est la plus grande version de brique de construction du véhicule signature à ce jour. Construit à la même échelle que l’énorme LEGO Batmobile de Tim Burton Homme chauve-souris film, ce nouveau LEGO Ghostbusters Ecto-1 est inspiré par son apparition dans Ghostbusters: l’au-delà, et il comprend même de nouveaux détails tels que le siège du tireur, un piège à fantômes télécommandé et beaucoup de rouille.

Nouveau LEGO Ghostbusters Ecto-1





Même s’il n’a pas été présenté comme un ensemble LEGO de la série Ultimate Collector, la taille et le design de cet ensemble LEGO Creator Expert sont à la hauteur de ceux destinés aux plus anciens fans de LEGO. Composé de 2352 pièces, ce n’est pas un ensemble conçu pour des figurines comme l’ensemble LEGO Ghostbusters Ecto-1 précédemment sorti et maintenant retiré. Il est suffisamment grand pour qu’il y ait des détails pour le moteur sous le capot de l’ambulance Cadillac Miller-Meteor 1959, un système d’engrenage Technic a été utilisé pour les roues du véhicule et il comprend des autocollants qui ajoutent beaucoup de rouille au véhicule personnalisé.

En plus du véhicule lui-même, il y a de nouveaux détails sympas, y compris une petite version LEGO du Véhicule piège à distance nous avons appris il y a quelque temps. C’est un piège fantôme télécommandé, et comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus, il sort en fait de l’arrière de l’Ecto-1, ce qui est un nouveau détail dont nous n’avions pas encore entendu parler. Il y a aussi le siège d’artilleur pop-out que nous avons vu en action dans le Ghostbusters: l’au-delà remorque, et même un petit sac à construire de Stay Puft Marshallows (via The Brothers Brick).

Le LEGO Ghostbusters Ecto-1 mesure 8 pouces de haut, 18 pouces de long et 6 pouces de large, et parce qu’il est si grand, il vous coûtera 199,99 $ lors de sa sortie sur The LEGO Shop le 15 novembre 2020. Si vous souhaitez un aperçu détaillé de ce nouvel ensemble, The Brothers Brick propose une description détaillée du processus de construction et de toutes les fonctionnalités intéressantes.





Il s’agit du kit de construction ECTO-1 ultime pour les fans de briques LEGO® et de Ghostbusters ™ qui cherchent à construire leur prochain modèle de voiture ou simplement se détendre avec un projet de passe-temps immersif.

Ce n’est pas un jouet Ghostbusters ™. C’est un kit de voiture pour adultes avec une direction fonctionnelle, une trappe avec un piège à fantômes, un siège de tireur extensible, un renifleur de fantômes en mouvement et d’autres équipements de détection paranormaux.

Êtes-vous tout au sujet des détails? Avec des pièces comme un pare-brise incurvé, un volant modulaire et de la brique avec la décoration Ghostbusters ™, cet ensemble authentiquement détaillé aura fière allure dans votre maison ou votre bureau.

Idéal pour les fans de Ghostbusters ™ et les amateurs de LEGO®, ce modèle de voiture ECTO-1 offre des heures de plaisir et une expérience de construction qui plaira aux adultes. C’est un excellent cadeau pour tous ceux qui aimeraient construire une voiture miniature.

Mesurant plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, l’ECTO-1 regorge de détails authentiques que vous serez fier d’afficher.

Vous n’avez pas besoin de piles pour profiter de ce modèle à construire – il est alimenté par un ectoplasme pur (blague seulement).

En plus d’un guide étape par étape pour la construction du modèle, les instructions de style table basse comprennent des détails de conception et l’histoire d’ECTO-1 (en anglais uniquement. Téléchargez d’autres langues sur LEGO.com/ecto-1-book) .

Fait partie d’une série d’ensembles de construction LEGO® inspirants conçus pour les fans de construction LEGO et les amateurs qui aiment le beau design et l’architecture élégante.

Les briques de construction LEGO® répondent aux normes les plus élevées de l’industrie, ce qui garantit qu’elles sont cohérentes, compatibles et se connectent et se séparent facilement à chaque fois – c’est comme ça depuis 1958.

Les briques et les pièces LEGO® sont rigoureusement testées pour garantir que chaque ensemble de construction répond aux normes de sécurité et de qualité les plus élevées, vous pouvez donc être sûr que ce modèle souvenir est aussi robuste que beau. Voir aussi Jamie Lee Curtis explique comment le film reflète la vraie vie

