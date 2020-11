PMGC saison zéro Super Weekends: tableau des points et classement

in

le PUBG Mobile L’étape de la ligue du Championnat mondial (PMGC) se déroulera pendant quatre semaines du 24 novembre au 20 décembre. Les 24 meilleures équipes du monde entier se disputent les 16 places pour la finale du PMGC qui aura lieu en janvier 2021.

La phase de la Ligue PMGC a été divisée en deux: le jeu en semaine et le Super Weekend. Les 24 équipes s’affrontent dans un format de tournoi à la ronde les jours de semaine (mardi et mercredi) pour se rendre au Super Week-end (vendredi, samedi et dimanche) de cette semaine.

Les classements de jeu en semaine sont réinitialisés chaque semaine. Le Super Weekend, quant à lui, accorde des points de championnat cruciaux qui décideront des 16 équipes en finale.

Voici le classement général des Super Weekends et le tableau des scores par match.

Classement général

Voici le classement général après 10 matches.

Capture d’écran via TencentScreengrab via Tencent

Tableau de bord par match

Semaine un

Samedi 27 novembre (deuxième jour)

Match cinq – Erangel

Capture d’écran via TencentScreengrab via Tencent

Match quatre – Sanhok

Capture d’écran via TencentScreengrab via Tencent

Match trois – Miramar

Capture d’écran via TencentScreengrab via Tencent

Match deux – Vikendi

Capture d’écran via TencentScreengrab via Tencent

Match un – Erangel

Capture d’écran via TencentScreengrab via Tencent

Vendredi 27 novembre (premier jour)

Match cinq – Erangel

Capture d’écran via TencentScreengrab via Tencent

Match quatre – Sanhok

Capture d’écran via TencentScreengrab via Tencent

Match trois – Miramar

Capture d’écran via TencentScreengrab via Tencent

Match deux – Vikendi

Capture d’écran via TencentScreengrab via Tencent

Match un – Erangel

Capture d’écran via TencentScreengrab via Tencent

Les scores sont mis à jour en direct.