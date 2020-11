Des avions de la RAF se sont précipités pour intercepter des avions russes au-dessus de la mer du Nord

Deux avions de chasse de la RAF ont été déployés pour intercepter la trajectoire d’un avion militaire russe survolant la mer du Nord samedi matin.Les typhons ont été lancés depuis la RAF Lossiemouth en Écosse après que deux avions russes Tu-142 Bear F ont été détectés près de l’espace aérien britannique. Selon la RAF, les avions russes sont généralement utilisés pour les patrouilles maritimes et la guerre anti-sous-marine, et lorsqu’ils opèrent à proximité du Royaume-Uni, il est «essentiel» que leurs mouvements restent «étroitement surveillés». Les avions volant dans «la région d’information de vol du Royaume-Uni» peuvent constituer un «danger» dans l’espace aérien très fréquenté au-dessus de la mer du Nord, a ajouté la RAF dans un communiqué.Atténuer les risquesIl a déclaré que ces avions ne «criaient» pas en transmettant des informations sur leur position et leurs mouvements aux contrôleurs aériens britanniques, provoquant le réacheminement des avions civils pour les empêcher de voler trop près.Afin de «dissuader cette activité non professionnelle et d’atténuer les risques associés à l’air militaire russe avion volant dans cet espace aérien international très fréquenté », les typhons ont« observé »les avions russes. Document du ministère de la Défense photo de l’un des deux avions russes Tupolev Tu-142 Bear F opérant dans l’espace aérien international près de l’espace aérien britannique qui ont été interceptés par des typhons de la RAF depuis la RAF Lossiemouth. (Photo: PA) Un avion de la RAF Voyager de la RAF Brize Norton dans l’Oxfordshire a également été déployé pour assurer le ravitaillement en vol des Typhoons, tandis que les alliés de l’OTAN ont aidé à surveiller les avions russes en lançant des «moyens d’alerte de réaction rapide». Les contrôleurs de la RAF Scampton dans le Lincolnshire ont coordonné la mission, en liaison avec les partenaires de l’OTAN au Centre d’opérations aériennes combinées à Uedem, en Allemagne. Un porte-parole de la RAF a déclaré: «L’équipage de QRA a fait un travail fantastique, localisant des avions qui n’étaient pas faciles. à détecter très rapidement. En savoir plus Plus de 150 personnes arrêtées lors d’un affrontement entre la police et les manifestants anti-lock-out «Encore une fois, la RAF s’est efforcée de défendre les intérêts du Royaume-Uni et de l’OTAN. Cela démontre l’efficacité et la résilience de notre personnel, de nos avions et de nos systèmes. »Les jets de la RAF ont été lancés samedi à 8 heures du matin et l’incident s’est terminé dans l’après-midi. Rapports supplémentaires des agences