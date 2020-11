L’acteur de Dark Vador David Prowse se souvient de Mark Hamill, Edgar Wright et d’autres: «  Incroyablement magique  »

Les hommages ont afflué dimanche pour David Prowse, le bodybuilder britannique devenu acteur surtout connu pour avoir incarné Dark Vador dans la trilogie originale du film «Star Wars». Prowse est décédé à 85 ans à la suite d’une bataille contre le cancer de la prostate.

Mark Hamill, qui a joué Luke Skywalker dans la franchise, a rendu hommage à l’acteur tôt dimanche. « Tellement triste d’apprendre que David Prowse est décédé », Hamill tweeté. «C’était un homme gentil et bien plus que Dark Vador. Acteur-Mari-Père-Membre de l’Ordre de l’Empire britannique-3 fois Champion d’haltérophilie britannique et icône de sécurité The Green Cross Code Man. Il aimait ses fans autant qu’ils l’aimaient.

Le scénariste-réalisateur britannique Edgar Wright a distingué le rôle de Prowse en tant que super-héros Green Cross Man dans une campagne publicitaire télévisée visant à promouvoir la sécurité routière des piétons dans les années 1970 et 1980. « Enfant, Dave Prowse ne pouvait pas être plus célèbre pour moi; traquant le long des couloirs en tant que mal incarné dans le rôle de Dark Vador et empêchant toute une génération de gamins d’être fauchés dans la rue en tant qu’homme du code de la Croix verte », il tweeté. «Repose en paix, le meilleur de Bristol.»

Alors que James Earl Jones s’est fait connaître pour avoir exprimé Dark Vador, la performance de Prowse derrière le costume et le masque a souvent été négligée. Mais pas par certains fans.

«David Prowse comme Dark Vador était BRILLANT. Il était incroyablement magique dans ce costume », l’acteur Joe Manganiello a écrit. «J’ai regardé Empire tant de fois sans le son juste pour voir comment il bougeait. Ses choix physiques étaient aussi emblématiques que la voix de James pour moi et à part tout cela, il était un homme si gentil.



Daniel Logan, qui incarnait le jeune Boba Fett, a également présenté ses condoléances. « Dark Vador ne serait pas le même sans vous dans le costume, »il tweeté. «Nous nous sommes bien amusés et nous avons ri par contre ensemble au fil des ans. Heureux d’avoir pu vous appeler un ami. Reposez-vous maintenant et ne faites plus qu’un avec la Force!

Le Prowse de 6 pieds 6 pouces est devenu célèbre en tant que bodybuilder qui a concouru pour la Grande-Bretagne aux Jeux du Commonwealth au début des années 1960.

Il décroche son premier rôle au cinéma, en tant que monstre de Frankenstein, dans la parodie de James Bond 1967 «Casino Royale». Il a de nouveau joué le personnage dans deux films Hammer du début des années 1970, «Horror of Frankenstein» et «Frankenstein and the Monster From Hell». Après avoir joué un garde du corps dans « A Clockwork Orange » de 1971, George Lucas l’a choisi comme le méchant Dark Vador dans le film de science-fiction original « Star Wars » de 1977 – un rôle qu’il a repris dans les années 1980 « The Empire Strikes Back » et 1983 » Le retour des Jedi. »

Voir plus d’hommages ci-dessous.

