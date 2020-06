Plus J.K. Simmons comme J. Jonah Jameson à venir – / Film

Nous n’avons pas vu le dernier J.K. Simmons comme J. Jonah Jameson. Simmons a repris son rôle emblématique de rédacteur en chef volatile dans un Spider-Man: loin de chez soi scène post-crédit. Et selon l’acteur lui-même, sa prochaine apparition en tant que personnage est déjà filmée, et il est prévu au moins une autre apparition de Jameson.

J.K. Simmons est né pour jouer J.Jonah Jameson, c’est pourquoi son casting dans le Sam Raimi Homme araignée les films restent un tel coup d’éclat. L’ère Raimi est révolue depuis longtemps, ce qui a amené beaucoup à croire que l’époque de Simmons comme Jameson était également terminée. Mais Marvel et Sony ont surpris tout le monde en ramenant le personnage pour une scène post-crédit dans Spider-Man: loin de chez soi, où il a été changé de rédacteur en chef pour un expert de type Alex Jones.

Et il y en a encore plus à venir. Apparaissant sur SiriusXM Le spectacle Jess Cagle (via Collider), Simmons a déclaré:

« Ben ouais, [I’ll be back as J. Jonah Jameson] c’est la réponse courte. Il y a un avenir pour J. Jonah Jameson après une interruption de plusieurs années. Il est apparu très brièvement pour ceux qui étaient assez sages pour rester à travers les crédits de Loin de la maison… Il y a une autre apparition de JJJ dans la boîte, et d’après ce que j’entends, il y a un plan pour une autre encore. J’espère donc que JJJ continuera maintenant et pour toujours. »

Depuis le prochain Homme araignée le film n’a même pas encore commencé sa production, il est très probable que la prochaine apparition de J. Jonah Jameson sera dans un autre film Sony-Marvel. Ce qui signifie qu’il sera probablement Morbius ou Venom: qu’il y ait du carnage. Morbius a déjà terminé le tournage et devrait arriver dans les salles le 19 mars 2021. Le Venin suite Qu’il y ait du carnage a également terminé le tournage mais était en cours de post-production lorsque les choses ont dû être arrêtées en raison du coronavirus. Il devrait sortir en salles le 25 juin 2021.

Si je devais deviner, je dirais que la prochaine apparition de J. Jonah Jameson sera dans Morbius. C’était le film qui devait sortir en premier, et la bande-annonce présentait une apparition de Vulture de Michael Keaton, qui liait le film directement à la version MCU actuelle de Spidey. Mais ce ne sont que des spéculations de ma part. Quant à l’apparence de Jameson qui vient après cela, je pense qu’il est prudent de supposer que ce sera dans le prochain officiel Homme araignée suite, quelle qu’elle soit.

