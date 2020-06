Stranger Things Saison 4 !! Bande-annonce, intrigue et tous les détails de la saison à venir !!

Stranger Things suit les genres de Science – Fiction and Horror. Il s’agit d’une émission de télévision américaine disponible sur Netflix. Les Duffer Brothers sont les créateurs de cette série télévisée populaire. Netflix est le réseau d’origine de l’émission.

Les jumeaux ont ajouté des événements surnaturels et mystérieux au spectacle. Ils ont cité diverses théories du complot de l’époque de la guerre froide comme source d’inspiration. Le spectacle est bien adapté à cette période, car il se déroule dans les années 1980.

La toute première saison de l’émission a été créée le 15 juillet 2016. Les créateurs ont sorti la deuxième saison l’année suivante; en octobre 2017.

La parcelle-

La première saison de l’émission se déroule en 1983. Quelques chercheurs ouvrent le portail à un monde alternatif et bientôt les choses vont empirer.

Un monstre emmène un garçon nommé Will Byers et une adolescente appelée Barbara dans son monde alternatif alias «Upside Down». Les amis de Will; Mike, Dustin et Lucas ainsi qu’une autre fille «Eleven» essaient de trouver Will à leur manière. Onze s’est enfuie du laboratoire et elle possède le pouvoir de la télékinésie.

(Spoilers à venir)

Dans la saison trois, Eleven ferme le portail d’Upside Down. L’équipe perd Bob dans leur combat. Il y a un nouveau centre commercial en ville. Les Russes tentent à nouveau d’ouvrir le portail d’Upside Down.

Dans la finale, Eleven et les enfants se battent contre Mind Flayer, et Joyce, Murray et Hopper essaient d’arrêter la machine dans le laboratoire russe et ils réussissent. Mais ils perdent Hopper dans le processus.

À propos de la saison 4

Les Duffer Brothers ont confirmé la quatrième saison de l’émission il y a longtemps. Le casting tournait pour la saison 4 avant l’épidémie de coronavirus.

Selon certaines sources, l’équipage suivait un horaire. Ils ont commencé leur tournage au début de janvier 2020. Le casting aurait été fait avec en août. Mais maintenant, le tournage a été suspendu. La quatrième saison de l’émission pourrait sortir d’ici 2021!

Crédits vidéo – Page YouTube de ONE Media.