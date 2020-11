Plus de 150 arrêtés alors que la police affronte des manifestants anti-lockdown

Plus de 150 personnes ont été arrêtées lors de manifestations anti-lockdown dans le centre de Londres, a indiqué la police.La police métropolitaine a déclaré que 155 arrestations avaient été effectuées pour des infractions telles que la violation de la réglementation sur les coronavirus, l’agression d’un policier et la possession de drogue. scènes souvent chaotiques, des centaines de manifestants, dont un homme déguisé en Père Noël, sont descendus dans le centre-ville samedi après-midi, scandant «liberté» et perturbant la circulation. Des militants ont défilé de Hyde Park à Oxford Circus et Regent Street, affrontant des policiers casqués qui est arrivé dans plusieurs fourgons et a couru pour répondre à la foule.Le Met a déclaré que les officiers avaient fait des «interventions précoces» pour empêcher les gens de se rassembler et ont exhorté les manifestants à rentrer chez eux. Les agents ont été soit arrêtés, soit condamnés à des peines fixes. sur le terrain pour tenter de les détenir à différents endroits alors que les spectateurs se moquaient et filmaient sur leur téléphone.À un moment donné, de la fumée verte a été libérée alors que les manifestants étaient encerclés par la police en haut de Carnaby Street.Les manifestants ont déclaré qu’ils voulaient leur liberté pour Noël ( Photo: Tayfun Salci / Agence Anadolu / Getty) La principale foule de manifestants a semblé se disperser près de Piccadilly Circus avant de se réformer ailleurs dans le quartier commerçant.Les manifestants, dont certains déguisés en elfes de Noël, brandissaient des pancartes disant: «Tout ce que je veux pour Noël, c’est ma liberté »,« Abandonnez les masques faciaux »et« Arrêtez de nous contrôler ».Plusieurs personnes ont été menottées par des agents, tandis que l’action de la police a été huée comme des manifestants, dont beaucoup ne portaient pas de masques faciaux, ont ignoré les demandes de rentrer chez eux. Le surintendant principal Stuart Bell, commandant de la police pour les manifestations, a déclaré samedi soir que cela avait été une «journée difficile» et a remercié ses collègues pour leur «professionnalisme». Il a ajouté: «Vendredi, nous l’avons fait cinq ry clairement comment nous contrôlerions cet événement, avertissant ceux qui souhaitent y assister qu’ils risqueraient de faire face à des mesures d’application de la loi s’ils assistaient à un rassemblement à Londres. «Les mesures d’application de la loi d’aujourd’hui sont le résultat direct de ces personnes qui enfreignent délibérément la loi et ciblent parfois nos agents avec agression et perturber le réseau routier. «Notre plan de maintien de l’ordre se poursuivra jusque tard dans la soirée et j’exhorte tous ceux qui ne sont pas déjà dispersés à rentrer chez eux. Ce faisant, vous pouvez éviter de devoir faire face à des mesures d’application de la loi et aider à vous protéger et à protéger les autres pendant cette crise sanitaire. »« Un travail incroyable »La secrétaire à la maison, Priti Patel, a déclaré plus tôt:« Nous avons vu encore une fois nos policiers faire un travail incroyable pour garantir qu’ils aident à arrêter la propagation de ce terrible virus. Cela vient après des semaines de manifestations à Londres (Photo: Tayfun Salci / Agence Anadolu / Getty) «Les gens qui protestent aujourd’hui protestent depuis de nombreux mois, et nous avons vu «Nous demandons à tout le monde d’être consciencieux – nous connaissons tous les règlements et les directives, nous avons mis en place ces mesures pour sauver des vies et éviter des décès évitables.» Le groupe de base Save Our Rights UK, qui dit qu’il est travaillant pour la démocratie, semblait être à la tête de la manifestation, appelée Unite For Freedom – Time For Action. Le groupe a utilisé son compte Twitter tout au long de l’après-midi pour encourager les gens à se rendre dans le centre de Londres. Watch a fait valoir que le droit de manifester en toute sécurité devrait être explicitement décrit comme une exemption dans la réglementation couvrant les restrictions à plusieurs niveaux de l’Angleterre, qui doit entrer en vigueur la semaine prochaine.