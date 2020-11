Le volet Parmi nous d’AOC amasse 200000 $ pour les organisations de soutien communautaire

La députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez a fait équipe avec le député canadien Jagmeet Singh vendredi pour cinq heures Parmi nous livestream pour collecter des fonds pour ceux qui sont confrontés à l’insécurité alimentaire et du logement pendant la pandémie COVID-19 en cours.

Les deux politiciens ont été rejoints par des streamers Twitch populaires comme HasanAbi, xQc, Northernlion, etc. En fin de compte, le livestream a permis de collecter plus de 200 000 $ pour les organisations de soutien communautaire offrant de l’aide aux familles et aux communautés en difficulté pendant l’une des pires crises économiques de l’histoire.

L’événement a été initié par Singh, qui a invité jeudi la députée à se joindre à nous. Ocasio-Cortez, qui est le représentant du Congrès pour le 14e arrondissement de New York, a rapidement accepté la proposition de Signh, en disant: «Les députés canadiens et les membres du Congrès américains se défoulent dans l’espace. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? »

Pendant le flux, Ocasio-Cortez s’est associé à la campagne caritative Act Blue November, qui vise à aider les familles confrontées à l’expulsion et à l’insécurité alimentaire. Rien que pendant le flux, cette page de dons a vu plus de 200000 $ de dons, qui seront répartis entre six organisations caritatives différentes effectuant un travail essentiel dans les communautés américaines. Les organisations qui recevront de l’argent de la campagne caritative sont:

Faites la route à New York

Elmcor Youth and Adult Activities, Inc.,

Projet de vendeur de rue

Services de logement de quartier du Queens CDC

Conseil de la communauté juive de Pelham Parkway

Services juridiques NYC

Nous l’avons fait! 200 000 $ amassés en un seul livestream (sur un coup de tête!) Pour la défense contre les expulsions, les garde-manger, etc. Cela va faire une telle différence pour ceux qui en ont le plus besoin en ce moment. Merci à tous 👾💞 https://t.co/KX5m5GXJ9B – Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 28 novembre 2020

« Cette crise est appelée à s’aggraver », a déclaré la page de dons pour Act Blue. «En décembre, des protections spéciales empêchant les locataires d’être expulsés pendant la pandémie de COVID-19 devraient expirer. Cette semaine, New York a connu sa première expulsion depuis le début de cette crise. Cette pandémie n’est pas terminée. Ces six organisations sont sur le terrain dans nos communautés, nourrissant les familles et fournissant des conseils juridiques depuis des années.

La collecte de fonds de vendredi sur Twitch n’était pas le premier événement Twitch d’AOC. En octobre, Ocasio-Cortez a diffusé sur Twitch pour la première fois pour jouer Parmi nous avec le représentant américain Ilhan Omar et un certain nombre d’énormes personnalités de Twitch comme Myth, Pokimane, Gus Johnson, etc. L’objectif du volet d’octobre était d’encourager les gens à sortir et à voter. Cette émission a culminé à plus de 439000 téléspectateurs, ce qui était l’un des plus grands records d’audience de l’histoire de Twitch.

Parmi nous est un jeu de société meurtrier-mystère sorti à l’origine le 15 juin 2018. Le jeu, disponible sur PC et appareils mobiles, fait apparaître chaque joueur en tant que membre d’équipage sur un vaisseau spatial. Certains de ces membres d’équipage sont des imposteurs que les vrais membres d’équipage dévoilent et éjectent du navire. Le but des imposteurs est de tuer méthodiquement les autres joueurs du jeu sans se faire prendre. Chaque fois qu’un joueur meurt, les joueurs peuvent convoquer des réunions pour discuter de ce qu’ils ont vu et de qui ils soupçonnent d’être le tueur. À l’issue de chaque réunion, les membres d’équipage peuvent alors voter pour qui jeter dans l’espace, et s’ils éliminent tous les imposteurs, ils gagnent.

Bien que le jeu soit sorti en 2018, il a connu une énorme augmentation de popularité en 2020, avec des milliers de streamers jouant au jeu pour leur public et des centaines de milliers de joueurs participant au jeu de déduction sociale avec leurs amis. Parmi nous est généralement joué en conjonction avec un appel Discord, où les joueurs se coupent pendant le jeu mais se réactivent pendant les réunions de navire. Pendant la pandémie, Parmi nous a permis aux groupes de participer à des activités sociales à distance.

Avec la popularité folle des deux courants d’Ocasio-Cortez au cours des deux derniers mois, il semble que la députée innove encore une fois sur la manière dont les politiciens peuvent interagir efficacement avec leurs électeurs. Ocasio-Cortez, qui a récemment été réélue au Congrès pour un deuxième mandat, est connue pour son utilisation de pointe de la stratégie des médias sociaux depuis son énorme victoire contrariée sur Joe Crowley à la Primaire démocrate du 14e district de New York en 2018. .