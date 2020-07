PlayStation partage quelques statistiques sur les joueurs de Ghost of Tsushima

PlayStation a partagé un tas de statistiques impressionnantes de Ghost of Tsushima. Le jeu du monde ouvert est sorti depuis quelques semaines maintenant, et il est juste de dire que les joueurs ont été occupés. Les principaux points à retenir? Gens vraiment comme le mécanicien Standoff. Ils aussi really comme prendre des photos. Vous ne pouvez pas vraiment les blâmer, n’est-ce pas?

Voici une liste rapide des statistiques partagées, en tenant probablement compte de tous ceux qui ont joué au jeu avec leur PS4 connectée à Internet:

156,4 millions d’impasses lancées

57,5 millions de duels lancés

139,4 millions d’ennemis se sont effondrés de peur

810,3 ans ont été passés à cheval

16,2 millions de sources chaudes visitées

14,2 millions de Haikus composés

28,1 millions de chansons de flûte ont été jouées

8,8 millions de renards ont été caressés

17,1 millions de frappes de bambou achevées

37,5 millions de sanctuaires Inari honorés

15,5 millions de photos prises

Assez fou, hein? Nous aimerions également savoir combien de parades parfaites ont été réussies et combien de fois les joueurs ont forcé leur cheval bien-aimé à sauter d’une falaise parce qu’ils étaient trop impatients pour faire le tour. Trouvez-vous des statistiques comme celles-ci intéressantes? Dites-nous comment vous jouez à Ghost of Tsushima dans la section commentaires ci-dessous.