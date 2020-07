Sony WH-1000XM4: tout ce que nous savons et ce que nous voulons voir (mis à jour)

Le Sony WH-1000XM4 a déjà eu sa juste part de fuites, mais que voulons-nous réellement, les consommateurs, du casque à réduction active du bruit (ANC) de nouvelle génération de Sony? Nous savons à quoi nous attendre: une durée de vie de la batterie plus longue grâce à une consommation d’énergie plus efficace et à un ANC plus efficace, mais jouons et décidons quelles fonctionnalités susciteront l’excitation.

Note de l’éditeur: cet article a été mis à jour le 31 juillet 2020 pour répondre à un tweet de Sony taquinant l’événement Live Stream de Sony Electronics.

Quand le Sony WH-1000XM4 sera-t-il annoncé?

Après le tweet de Sony le 30 juillet, nous prévoyons que le casque antibruit Sony WH-1000XM4 sera révélé lors de l’événement Sony Electronics Live Stream. Il est probable que cela accompagnera d’autres produits, peut-être une PlayStation 5 de Sony.

Réservez la date 👉 8.6.2020 👈 Rejoignez l’événement Live Stream de Sony Electronics pour assister au dévoilement de notre dernière innovation. #ListenWithSony https://t.co/gLe9EF1hUC pic.twitter.com/9I6Q3DJiEg – Sony Electronics (@SonyElectronics) 30 juillet 2020

Plus de bandeaux cassés

La gamme Sony WH-1000X a été en proie à des problèmes de durabilité depuis le début, et il est surprenant que le problème persiste depuis si longtemps. Tout comme les autres casques en plastique, le produit phare de Sony a tendance à se briser sous la pression: il existe de nombreux rapports d’utilisateurs faisant état du bandeau Sony WH-1000XM3 se cassant le long des coutures en plastique, comme le montre le fil de la communauté Sony.

Quiconque paie 350 $ pour un casque a le droit d’être contrarié par un contrôle de qualité de mauvaise qualité.

Voyant à quel point il s’agit d’une gamme d’écouteurs antibruit de premier plan avec le prix à montrer, la frustration est justifiée. La troisième fois n’a peut-être pas été le charme de Sony, mais peut-être que le Sony WH-1000XM4 se révélera différent. J’espère que nous voyons quelque chose du genre du design du bandeau Shure AONIC 50; ce casque ANC utilise du métal dans des endroits qui sont des points de rupture typiques pour prolonger la durée de vie du casque.

Accès mains libres à Google Assistant et Amazon Alexa

La récente fuite détaillant certaines spécifications du Sony WH-1000XM4 faisait état d’un accès mains libres aux assistants virtuels, qui, je l’espère, se concrétisera. Nous avons déjà vu l’intégration d’Amazon Alexa et de Google Assistant avec le casque, cela semble donc être une prochaine étape raisonnable.

Il m’a fallu un certain temps pour apprécier le battage médiatique entourant les assistants virtuels en général, mais je les considère maintenant comme un merveilleux outil d’accessibilité. L’accès vocal direct à des assistants tels que Siri ou Alexa permet aux personnes malvoyantes de recevoir et de répondre beaucoup plus facilement aux informations textuelles. Il profite également aux utilisateurs dyslexiques, car la capacité de répondre directement aux messages entrants contourne complètement le processus de lecture.

Si vous pensez: «Eh bien, je peux déjà le faire avec le modèle actuel de toute façon», vous avez raison, en quelque sorte. Avec le produit phare actuel de réduction du bruit, les utilisateurs doivent désigner le bouton antibruit / ambiant pour accéder à Alexa ou à Google; cela signifie que les utilisateurs doivent télécharger Sony | Écouteurs, parcourez quelques onglets et remappez le bouton ANC pour accéder à l’assistant virtuel. Ce n’est pas un processus fastidieux pour la majorité des utilisateurs mais frustrant pour certains car il nécessite un peu de lecture; c’est pourquoi l’accès par défaut à l’assistant mains libres serait génial.

Nous espérons que le Sony WH-1000XM4 conservera une prise casque

Nous avons vu la filiale d’Apple, Beats, supprimer la prise casque de son casque supra-auriculaire à réduction de bruit, le Beats Solo Pro, et nous pouvons nous attendre à ce que davantage de produits audio de la société emboîtent le pas. Espérons que Sony évite cela, afin que vous puissiez toujours profiter d’un son haute résolution à partir de certains services de streaming. Étant donné que Sony utilise toujours des lecteurs Walkman haute résolution, la prise casque semble presque garantie sur le Sony WH-1000XM4.

Alors que de plus en plus de rumeurs font surface, il semble que la prise en charge de plusieurs appareils Bluetooth soit pratiquement garantie avec les nouveaux écouteurs à réduction de bruit Sony. Cela permettrait aux écouteurs de se connecter à au moins deux téléphones, ordinateurs et tablettes à la fois. Ce serait une décision intelligente de la part de Sony de voir comment les écouteurs à suppression de bruit Bose 700 et Shure AONIC 50 ont pris en charge cela dès le départ.

Selon l’utilisateur Twitter@justplayinghard qui a fait un démontage de l’application à partir de l’application Sony Headphone Connect version 7.0.1 et Développeurs XDA, une nouvelle fonctionnalité appelée Smart Talking sera également prise en charge: cela signifie que le mode d’écoute ambiante se déclenchera lorsque les microphones enregistrent les voix environnantes. Je suis intéressé de voir comment cela se passe, car je pourrais le voir être ennuyeux si les micros captent les voix à proximité et les prennent pour les vôtres, déclenchant ainsi accidentellement une écoute ambiante.

Ce même démontage de l’application a révélé quelque chose appelé DSEE Extreme, qui est probablement similaire à DSEE HX avec des fonctionnalités AI. DSEE HX met à niveau l’audio compressé pour en faire une qualité audio presque haute résolution, et est compatible avec les codecs SBC et AAC selon Sony. Nous l’avons vu utilisé dans les casques XM3 et Sony WF-1000XM3, et les améliorations de l’IA pourraient faire référence à quelque chose d’aussi simple que l’accès mains libres à Google Assistant ou quelque chose de plus complexe comme Bose AR.

Une capture d’écran des spécifications Sony WH-1000XM4 de Dell Canada prises par Notebookcheck avant la suppression de la liste.

Le 4 juin 2020, le Sony WH-1000XM4 est apparu sur le site Web de Walmart au prix de 348 $. Il a également été vu sur le site Web de Dell Canada avec une date de sortie le 23 juin. Même encore, cela est spéculatif car les deux listes ont été supprimées. cependant, Notebookcheck a pris des captures d’écran des spécifications Sony WH-1000XM4 avant le retrait de la liste de Dell Canada. Certaines spécifications ne semblent que partiellement terminées, car il est impossible pour le casque de ne prendre en charge que LDAC en tant que codec Bluetooth unique: Bluetooth SIG a mandaté SBC comme norme pour tout appareil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.3.

En attendant, si vous avez juste envie d’une excellente paire d’écouteurs antibruit, assurez-vous de vérifier comment le Sony WH-1000XM3 se compare au Shure AONIC 50 et au Bose Noise-Cancelling Headphones 700.