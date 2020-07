Un joueur de la ligue rencontre un bug hilarant qui attache Camille au dos de son allié comme si elle était Yuumi

Image via Riot Games

Il semble que la plus grande peur de Camille soit de lâcher prise.

Une League of Legends joueur a rencontré un problème étrange en jouant à Nexus Blitz, en publiant l’événement la nuit dernière. Le bug a conduit une Camille à rester coincée dans le dos de Thresh pendant tout le match, rappelant You and Me de Yuumi! aptitude.

On ne sait pas exactement ce qui a provoqué cette interaction hilarante. Cela a commencé lorsque Camille et Thresh ont fait un tour ensemble sur le Battle Sled, le faisant s’écraser sur l’ennemi Cho’Gath et Miss Fortune. Immédiatement après que les coéquipiers soient sortis du traîneau, ils ont été frappés par la Rupture du Cho adverse (Q) et renversés. Cela a en quelque sorte fusionné les deux modèles de champions, forçant les alliés plus proches que l’un ou l’autre ne l’aurait souhaité.

Le joueur Camille n’a pas pu se détacher de Thresh pendant toute la partie. Mourir ou se souvenir ne l’a pas résolu et utiliser le Grappin de l’Ombre d’acier (E) pour tirer vers un mur s’est avéré futile.

En dépit d’être essentiellement un joueur à terre, l’équipe a toujours réussi à remporter une victoire et à mettre le bogue derrière elle.

Puisqu’il n’y a pas de traîneau de combat dans Summoner’s Rift, le problème est probablement lié à Nexus Blitz uniquement. Mais cela peut toujours mettre une équipe à un avantage injuste, même si c’est dans le mode de jeu chaotique non classé.

Ligue les fans intéressés à regarder l’intégralité du match Nexus Blitz peuvent visionner la vidéo ici.