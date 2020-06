Playstation 5 : les 25 jeux dévoilés

La liste des jeux PS5 continue de s’allonger et nous avons maintenant — enfin — vu ce nouveau design futuriste de la PS5 grâce à l’événement « Gameplay reveal » de Sony. Il ne nous manque plus actuellement qu’une date de sortie et le prix de la bête.

Bonne nouvelle : les bandes-annonces des jeux PS5 sont là. Oui, la PS5 vient d’inaugurer une nouvelle génération de console durant une présentation d’un peu plus d’une heure de séquences de gameplay. Une prouesse que le reveal de la Xbox Series X n’a pas pu égaler.

De nombreux jeux viennent tout juste de sortir des studios de Sony et ont été une surprise de taille pour les journalistes et les joueurs du monde entier. D’autres titres ont fait l’objet de rumeurs pendant des mois et l’événement a juste été une confirmation de ces informations. Nous avons compilé ici, une liste complète des jeux PS5 qui ont été annoncés lors de ce stream. Et force est de constater que la console en a décidément dans le ventre (voyez le trailer du prochain Gran Turismo 7, une tuerie)

25 nouveaux jeux PS5 dévoilés

Qu’y a-t-il sur la liste des jeux PS5 ? Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Horizon Forbidden West sont parmi les grands titres des studios Sony. Et des développeurs tiers proposent des jeux comme Deathloop, NBA 2K21 et une version étendue de GTA 5.

Voici donc la liste des jeux en question :

Gran Turismo 7

Spider-Man: Miles Morales

Godfall

Horizon: Forbidden West

Oddworld: Soulstorm

Resident Evil 8: Village

Demon Souls

Grand Theft Auto 5 and Grand Theft Auto Online PS5

Project Athia

Solar Ash

Ratchet & Clank: Rift Apart

Sackboy: A Big adventure

NBA 2K21

Destruction AllStars

Deathloop

Stray

Goodbye Volcano High

Returnal

BugSnax

Hitman 3

Ghostwire: Tokyo

Jett: The Far Shore

Kena: Bridge of the Spirits

Little Devil Inside

Astro’s Playroom

Encore plus de jeux PS5 en développement

Nous connaissions déjà l’existence d’un certain nombre de jeux avant cet évènement Sony du 11 juin. Des titres comme Destiny 2 et Fortnite ont été confirmés pour la console next-gen de Sony, ainsi que les titres d’Ubisoft Watch Dogs : Legion et Assassin’s Creed Valhalla.

Nous avons eu droit à 13 jeux présentés plus tôt lors du Xbox Series X gameplay reveal. Alors que des éditeurs ont fait le choix de s’ouvrir aussi vers la PS5, d’autres sont explicitement des exclusivités Xbox. Après l’événement, il a été confirmé que Dirt 5, Chorus, Vampire : The Masquerade — Bloodlines 2, et Scarlet Nexus sortiront aussi sur la PS5, alors que d’autres titres présentés étaient moins certains.

Une chose est sûre : les titres qui apparaitront sur la Playstation 5 devront vite s’étoffer au fil des mois. Et il semble fort probable que les gros éditeurs vont toujours opter pour le choix d’une sortie multiplateforme. Pourquoi changer une formule gagnante ?