Playstation 5 : de grosses exclusivités en perspective

Chose promise, chose due. Lors d’un event sobrement intitulé « Le futur du jeu vidéo », Sony a dévoilé quelques titres de sa future console Next-Gen.

Une console de jeu sans les jeux, ce n’est pas vraiment une console. En plus d’avoir dévoilé le design de la future Playstation 5, Sony a aussi profité de l’événement pour annoncer quelques titres majeurs prévus pour sa console. Et le moins que l’on puisse dire c’est que cela s’annonce prometteur.

Les exclusivités

Gran Turismo 7

Le titre le plus attendu, du moins par une communauté qui répond présente plus que jamais, n’est autre que la septième itération de Gran Turismo. Effectivement, Gran Turismo 7 est espéré comme le renouveau tant attendu de la saga avec un 6e opus en demi-teinte (très orienté online). Ainsi au cours de la conférence, on a eu droit à quelques footages du jeu et à un gameplay en bonne et due forme.

Si sur le plan des sensations en jeu on ne peut que spéculer, sur le plan graphique par contre, les premières images de Gran Turismo 7 étaient à couper le souffle. Sur ce point, les fans ne l’attendront certainement pas puisque Gran Turismo a toujours brillé par ses qualités graphiques. Ce qui est très attendu en revanche, c’est la question de la jouabilité du titre. Le point où le jeu a souvent péché ces dernières années, faut dire que les exclus Microsoft Forza Motorsport et Forza Horizon sont passés par là.

Horizon Zero Dawn West

Un nouveau Horizon Zero Dawn est aussi au programme. Sobrement intitulé Horizon Zero Dawn West, c’est avec plaisir que vous allez reprendre votre épopée au pays des géants technologiques et mécaniques en compagnie d’Aloy.

Marvel’s Spider-Man

Une autre grosse exclusivité, et cette fois pas de dinosaure géant, mais la suite du très apprécié Marvel’s Spider-Man. Dans cette suite, vous incarnerez Miles Morales dans la peau de l’homme-araignée.

Ratchet & Clank

À noter aussi le retour d’une licence très apprécié des joueurs, un tout nouveau Ratchet & Clank. Baptisé Rift, ce titre est en quelque sorte une démonstration technique de la part de Sony, avec deux univers parallèles qui apparaissent d’une manière instantanée lorsque nos héros y plongent.