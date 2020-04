Peter V’landys confirme deux plans proposés pour la structure de la saison 2020 de la LNR

Le président de la Commission ARL, Peter V’landys, a confirmé que le reste de la saison 2020 de la LNR se déroulera en format 17 ou 20 tours.

La LNR devant débuter le 28 mai, la ligue n’est toujours pas réglée sur le format final de la compétition, V’landys déclarant qu’une décision devrait être prise dans les deux prochains jours.

« En fin de compte, nous décidons du nombre de rounds et le principal critère est de rendre la compétition aussi authentique et crédible que possible », a-t-il déclaré à 2GB. L’équipe d’appel continu.

« A ce stade, il se situe entre 17 tours et 20 tours et cette décision sera prise demain ou mardi.

Peter V’landys dit que la LNR sera une saison de 17 ou 20 rounds en 2020 (Getty)

« Nous devons consulter les joueurs, nous devons consulter les clubs.

« Ce n’est pas une décision unilatérale, cela doit être fait par tout le monde. »

V’landys a également confirmé que le processus de réflexion derrière la lecture de la série State of Origin à la fin de l’année, par opposition au milieu de l’année, consistait à permettre aux équipes de la LNR d’avoir leur équipe complète disponible pendant la saison.

Le LNR a subi des changements importants au cours de la semaine dernière, l’ancien PDG Todd Greenberg ayant démissionné, et V’landys a soutenu le PDG par intérim Andrew Abdo pour conserver l’emploi à long terme.

V’landys a soutenu le PDG par intérim Andrew Abdo pour devenir le successeur à long terme de Todd Greenberg (Sydney Morning Herald)

« Absolument, Andrew Abdo est un opérateur brillant, il est l’un des meilleurs commerciaux que j’ai rencontrés », a-t-il déclaré.

«Tous ces revenus que la LNR a générés au cours des quatre ou cinq dernières années, Andrew en a été le centre.

« Nous avons besoin d’un opérateur commercial en ce moment, nous devons examiner la structure des coûts, notre structure de coûts pour l’ensemble du jeu n’est pas durable.

« Nous devons maintenir nos revenus, donc pour le moment je pense qu’Andrew est la bonne personne pour le rôle et je pense qu’il nous fera avancer et c’est certainement à lui de perdre. »