Le casting de la série Cassian Andor grandit, Tony Gilroy nouveau showrunner – / Film

Le Disney + Guerres des étoiles séries Cassian Andor a verrouillé deux nouveaux acteurs et un showrunner pour démarrer. Geneviève O’Reilly et Denise Gough rejoindra l’acteur principal Diego Luna dans l’émission, tandis que Tony Gilroy, l’un des écrivains de Rogue One: une histoire de Star Wars, est désormais en place en tant que showrunner. O’Reilly reprendra le rôle de Mon Mothma, un rôle qu’elle a joué dans Star Wars: La vengeance des Sith et Rogue One.

THR a le scoop sur le Cassian Andor casting et showrunner. Genevive O’Reilly joue à nouveau le rôle de Senator Senator et co-fondatrice et dirigeante de Rebel Alliance Mon Mothma, un personnage joué pour la première fois par Caroline Blakiston dans Le retour des Jedi. O’Reilly a depuis repris le rôle, jouant Mon Mothma dans les deux La vengeance des Sith et Rogue One, et en fournissant également la voix du personnage sur l’animation Star Wars: Rebels.

Denise Gough (L’enfant qui serait roi, L’autre agneau) rejoint également le casting, mais il n’y a aucun détail sur son personnage. La paire rejoint les acteurs précédemment annoncés Diego Luna (qui reprend son rôle de Cassian Andor), Stellan Skarsgard et Kyle Stoller. En plus de tout cela, Tony Gilory, qui a co-écrit Rogue One et était déjà à bord du Cassian Andor montrer en tant qu’écrivain, est maintenant le showrunner. Stephen Schiff avait été annoncé précédemment comme showrunner, mais Gilroy prendra désormais le relais. Gilroy devrait également diriger le pilote.

Cassian Andor sera une préquelle à Rogue One – ce qui est assez évident, car tous les personnages principaux – y compris Cassian Andor – ont mordu la poussière dans ce film. « Revenir à l’univers de Star Wars est très spécial pour moi », a déclaré Luna. «J’ai tellement de souvenirs de l’excellent travail que nous avons accompli ensemble et des relations que j’ai nouées tout au long du voyage. Nous avons une aventure fantastique devant nous, et ce nouveau format passionnant nous donnera la chance d’explorer ce personnage plus profondément. «

Lorsque le projet a été annoncé pour la première fois, il a été décrit comme un «thriller d’espionnage entraînant» qui «explorera des histoires remplies d’espionnage et de missions audacieuses pour redonner espoir à une galaxie sous l’emprise d’un empire impitoyable».

Articles sympas du Web: