Les meilleures émissions de télévision et films à venir sur Netflix en mai 2020 – / Film

meilleures émissions de télévision et films à venir sur Netflix en mai 2020.

Gemmes non coupées

Voilà comment vous gagnez: en regardant Gemme non coupées sur Netflix. Adam Sandler tourne dans l’une de ses meilleures performances en tant que vendeur Diamond District avec un problème de jeu obsessionnel. La dépendance de Sandler au jeu lui pose des problèmes depuis le début du film jusqu’à son point culminant explosif, et les réalisateurs du Safdie Brothers traire la détresse du personnage pour toute sa valeur, créant une saga presque insupportablement tendue, sombre et hilarante.

Retour vers le futur

Voici un petit indé sous-estimé dont vous n’avez jamais entendu parler! Je plaisante, bien sûr. Retour vers le futur tient toujours – bien qu’il ait un contenu discutable ici et là – comme une superproduction bien conçue et divertissante. Michael J. Fox et Christopher Lloyd sont super ensemble, et c’est un rappel amusant d’une époque où Robert Zemeckis était intéressé à faire des films sur les gens au lieu d’étranges cauchemars de capture de mouvement. Vous connaissez l’histoire: un adolescent remonte dans le temps, rencontre ses parents et doit les forcer à tomber amoureux. Et bon, Netflix ajoute en fait la totalité Retour vers le futur trilogie en mai, vous pouvez donc regarder les deux suites inférieures aussi!

Den of Thieves

Comme un remake de dirtball Chaleur (avec un peu Les suspects habituels jeté pour une raison quelconque), Den of Thieves est la poubelle à son meilleur. Il n’a pas d’idée originale dans sa tête, mais cette histoire de flics et de voleurs est lisse et grasse de toutes les meilleures façons, comme la restauration rapide dont vous avez envie à 2 heures du matin. Gerard Butler est un flic qui est constamment ivre, et quand il n’est pas ivre, il étreint Pepto ou mange des beignets de scènes de crime. C’est une merveille à voir.

Sinistre

Sinistre est un super petit film d’horreur – le type qui comprend à quel point les vieux films à la maison peuvent être effrayants. Et combien il est fascinant de voir un personnage se perdre alors qu’il enquête sur quelque chose, eh bien, sinistre (voir aussi: Zodiaque). Ethan Hawke est un véritable écrivain criminel qui emmène sa famille sur la scène d’un assassinat macabre, le tout dans l’espoir d’écrire un nouveau livre. Mais son enquête l’indique à des meurtres similaires qui s’étendent dans le temps et qui pourraient avoir un élément surnaturel. Soyez à l’affût de l’une des meilleures alertes de saut de tous les temps.

Jarhead

Sam Mendes un film anti-guerre quelque peu ignoré Jardhead dispose d’une grande performance de Jake Gyllenhaal en tant que Marine pendant la première guerre du Golfe. Et quand je dis que c’est un film anti-guerre, je veux dire presque littéralement – il n’y a aucune action ici. Pas de combats, pas de batailles. Les gens ne tirent même pas vraiment avec leurs armes. Cela peut sembler ennuyeux, mais c’est finalement une expérience formidable et assez sombre, avec une cinématographie de tueur via Roger Deakins.

Bientôt disponible

Sang et eau – NETFLIX ORIGINAL

Une adolescente de 16 ans est transférée dans le même lycée qu’une fille qu’elle soupçonne d’être sa sœur, qui a été kidnappée à la naissance 17 ans plus tôt.

Kenny Sebastian: La personne la plus intéressante dans la salle – NETFLIX COMEDY SPECIAL

Fusionnant ses côtelettes musicales et comiques, Kenny Sebastian analyse les chaussures grincheuses, les oiseaux incapables de voler et sa peur de ne pas être assez drôle.

Barre Pop-up Mystique – NETFLIX ORIGINAL

Wol-ju, la barmaid, n’est pas de ce monde, ni de la pègre – elle est la tisseuse de rêves entre les mondes. Bien qu’elle puisse sembler obscène et sans entrave pour certains, elle offre réconfort et conseils aux âmes fatiguées dont elle rêve. Après un verre avec Wol-ju, on se sent fougueux et capable de tourner la page sur ses propres malheurs. Au Mystic Pop-up Bar, elle est capable de franchir le seuil entre ce monde et l’autre, entre passé et présent, révélant des visions qui rectifient la souffrance de son client.

Supergirl: Saison 5

1 mai

Toute la journée et toute la nuit – NETFLIX FILM

Tout en purgeant sa vie en prison, un jeune homme revient sur les gens, les circonstances et le système qui l’ont mis sur la voie de son crime.

Presque heureux – NETFLIX ORIGINAL

Sebastián est une émission de radio animée d’une renommée modeste, essayant de trouver un moyen dans le monde en traitant avec son ex-femme (qu’il aime toujours) et ses deux enfants.

Entrez – FILM NETFLIX

À leur retour de vacances, une famille trouve sa maison occupée par des squatteurs inquiétants.

Aller! Aller! Cory Carson: The Chrissy – FAMILLE NETFLIX

Les enfants Carson remportent un spectacle de talents avec une danse créée par Cory. Mais quand «The Chrissy» fait son chemin, sa sœur retient toute l’attention!

La moitié – NETFLIX FILM

Ellie, étudiante timide et hétéro A aide le doux jock Paul à courtiser son béguin. Mais leur amitié improbable se complique quand Ellie tombe amoureuse de la même fille.

Hollywood – NETFLIX ORIGINAL

Une nouvelle série limitée de Ryan Murphy et Ian Brennan, HOLLYWOOD suit un groupe d’acteurs et de cinéastes en herbe à Hollywood après la Seconde Guerre mondiale alors qu’ils tentent de se rendre à Tinseltown – peu importe le coût.

Dans la nuit – NETFLIX ORIGINAL

Lorsque le soleil commence soudainement à tout tuer sur son passage, les passagers d’un vol de nuit au départ de Bruxelles tentent de survivre par tous les moyens nécessaires.

Médicis: Le Magnifique: Partie 2 – NETFLIX ORIGINAL

Dans le sillage du complot, Lorenzo est poussé par la vengeance. Le fils de Giuliano apparaît alors que la fortune des Médicis est en jeu à la veille de la guerre.

Mme Serial Killer – FILM NETFLIX

Lorsqu’un médecin est emprisonné pour une série de meurtres choquants, sa fidèle épouse entreprend de commettre un délit de contrefaçon pour prouver son innocence.

Reckoning: Season 1 – Exclusivement sur Netflix

Lorsqu’un infâme tueur en série qui est resté en sommeil pendant des années aurait de nouveau tué, deux hommes étroitement liés à l’affaire sont mis sur une trajectoire de collision dangereuse qui menace leurs deux familles. Le détective d’homicide Mike Serrato (Aden Young) et le conseiller d’orientation du lycée Leo Doyle (Sam Trammell) essaient de faire ce qui est le mieux pour les personnes qu’ils aiment et les familles qu’ils protègent, mais comme tous deux luttent pour réprimer leurs démons intérieurs, le meurtre d’un un adolescent local les met sur une voie de destruction mutuelle qui émanera de toutes les facettes de leur communauté suburbaine tranquille.

Ace Ventura: Détective pour animaux de compagnie

Retour vers le futur

Retour vers le futur II

Charlie et la chocolaterie

Cracked Up, l’histoire de Darrell Hammond

Den of Thieves

Pour les filles colorées

Amusez-vous avec Dick et Jane

Je suis divin

Jarhead

Jarhead 2: Champ de feu

Jarhead 3: le siège

Madagascar: Escape 2 Africa

Masha et l’ours: saison 4

Matériel

Mensuel Nozaki Kun des filles: Saison 1

Sinistre

Chant de la mer

L’Etrange histoire de Benjamin Button

The Heartbreak Kid

Le Patriote

Thomas & Friends: Marvelous Machinery: une nouvelle arrivée

Thomas et ses amis: Marvelous Machinery: World of Tomorrow

Thomas et ses amis: Thomas et le Royal Engine

Monde souterrain

Underworld: Evolution

Underworld le soulèvement des Lycans

Cowboy urbain

Ce qu’une fille veut

Willy Wonka et la chocolaterie

4 mai

Chiens de l’Arctique

Le 5 mai

Jerry Seinfeld: 23 heures pour tuer – NETFLIX COMEDY SPECIAL

Le nouveau spécial d’une heure de Jerry Seinfeld, Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill, renforce sa réputation d’artisan de précision de la comédie stand-up. Présentée le 5 mai 2020, uniquement sur Netflix, la spéciale présente une arrivée spectaculaire au Beacon Theatre de New York et met en valeur les angles aigus de Seinfeld sur la vie quotidienne, découvrant la comédie dans les lieux communs.

Le 6 mai

Workin ’Moms: Saison 4 – NETFLIX ORIGINAL

De grands changements sont dans l’air alors que les mamans défendent leurs enfants, leurs partenaires, leurs entreprises – et plus important encore, elles-mêmes.

7 mai

Scissor Seven: Saison 2 – NETFLIX ANIME

Coiffeur de jour, tueur à gages indépendant la nuit. La série sur un assassin sous-payé et brandissant des ciseaux qui n’est pas tout à fait fait pour le travail revient pour la saison 2.

8 mai

18 regali – FILM NETFLIX

Une mère enceinte atteinte d’un cancer en phase terminale laisse 18 cadeaux sentimentaux que sa fille à naître recevra chaque anniversaire jusqu’à ce qu’elle atteigne la féminité.

Chico Bon Bon: Singe avec une ceinture porte-outils – FAMILLE NETFLIX

Cette série amusante et idiote enseigne aux enfants d’âge préscolaire le monde mécanique et le fonctionnement des choses. Basé sur la série de livres d’images de Chris Monroe.

Dead to Me: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Reprenant au lendemain de cette révélation sanglante, Jen et Judy ont du mal à cacher un sombre secret. Avec un nouveau visiteur surprenant en ville et le détective Perez sur leurs talons, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés.

The Eddy – NETFLIX ORIGINAL

Situé dans les quartiers multiculturels dynamiques de Paris moderne, THE EDDY raconte l’histoire du propriétaire d’un club en difficulté, de son groupe house et des dangers auxquels ils sont confrontés dans la ville chaotique qui les entoure.

The Hollow: Saison 2 – NETFLIX FAMILY

Après avoir découvert la vérité derrière le Hollow, les amis Adam, Mira et Kai doivent affronter leurs peurs et relever ensemble des défis encore plus grands.

Maison à la fin de la rue

Restaurants on the Edge: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Les experts poursuivent leur mission internationale de sauvetage en restauration. Avec un peu d’encouragement et beaucoup de révision, des miracles peuvent se produire.

Rust Valley Restorers: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

La vie continue alors que Mike et le gang restaurent une multitude de classiques, y compris un bon vieux muscle de Detroit. En outre, Avery prend un nouveau rôle à la boutique.

Valeria – NETFLIX ORIGINAL

Une écrivaine en crise créative et conjugale trouve refuge et soutien auprès de ses trois meilleurs amis. Basé sur les romans d’Elisabet Benavent.

9 mai

Charmed: Saison 2

Grey’s Anatomy: Saison 16

11 mai

Bordertown: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Tout en jonglant avec les inquiétudes concernant l’avenir de sa famille et une série de nouveaux crimes, Kari affronte un adversaire qui étudie ses cas passés.

Bon voyage: aventures en psychédélique – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Les célébrités se souviennent de leurs voyages les plus hallucinants via des animations, des reconstitutions et plus encore dans ce documentaire comique explorant l’histoire des psychédéliques.

Trial By Media – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Dans notre paysage médiatique moderne où les véritables drames d’audience se transforment de plus en plus en une forme de divertissement, la série documentaire Netflix Trial by Media se penche sur certains des procès les plus dramatiques et mémorables de l’histoire récente. Depuis que la couverture télévisée a introduit un nouvel accent sur la narration créative et la mise en scène dans le système juridique, la salle d’audience n’a jamais été la même. Plus de six parties convaincantes, Trial by Media explore les nombreuses façons dont la presse a contribué à remodeler la perception du public sur la culpabilité ou l’innocence avant, pendant ou après un procès. La série présente des cas couvrant différents domaines du droit, notamment les inoubliables procès pour meurtre télévisés de Jenny Jones, le récit sensationnel de la chute politique de Rod Blagojevich et le cas d’Amadou Diallo, un immigrant africain non armé qui a été abattu 41 fois. par la police de New York. Trial by Media est une production du Supper Club, en association avec Smokehouse Pictures, et est dirigée par Skye Borgman (Abducted in Plain Sight), Garrett Bradley (Time), Yance Ford (Strong Island), candidat aux Emmy®, Brian McGinn (nominé aux Emmy®). (Amanda Knox), Sierra Pettengill (The Reagan Show) et Tony Yacenda (American Vandal). Les producteurs exécutifs sont l’auteur et avocat Jeffrey Toobin (The People vs. O.J. Simpson); le journaliste, auteur et fondateur de Court TV Steven Brill; George Clooney et Grant Heslov de Smokehouse Pictures; et McGinn, Jason Sterman et David Gelb du Supper Club.

12 mai

True: Terrific Tales – FAMILLE NETFLIX

Grâce à la magie du Story Spinner, True et ses amis créent leurs propres versions de Pinocchio, Little Red Riding Hood et d’autres contes de fées classiques.

Incassable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. le révérend – NETFLIX INTERACTIVE SPECIAL

Rejoignez Kimmy et ses amis dans une aventure interactive!

Mai 13

The Wrong Missy – FILM NETFLIX

Tim pense qu’il a invité la femme de ses rêves à une retraite de travail à Hawaï, se rendant compte trop tard qu’il a demandé par erreur à quelqu’un d’un rendez-vous cauchemardesque.

14 mai

Riverdale: Saison 4

15 mai

Chichipatos – NETFLIX ORIGINAL

Un magicien engagé pour une fête atterrit dans l’eau chaude quand il fait disparaître un patron de la drogue lors d’une représentation – mais il est alors incapable de le faire réapparaître!

District 9

Je t’aime, stupide – FILM NETFLIX

Après avoir perdu sa petite amie et son travail le même jour, un homme dans la trentaine voit sa vie bouleversée.

Ressources inhumaines – NETFLIX ORIGINAL

Sans emploi et désespéré de changer de vie, Alain Delambre est prêt à tout pour trouver un emploi au sein du géant Exxya.

Magic for Humans: Season 3 – NETFLIX ORIGINAL

Il est de retour pour sortir un lapin d’une… piñata? Justin Willman surprend toujours avec des compétences magiques fringantes qui amusent et charment, trompent et désarment.

She-Ra et les princesses du pouvoir: saison 5 – NETFLIX FAMILY

Alors que les princesses se préparent à affronter Horde Prime et son armée d’esprit de ruche dans une dernière bataille, Adora doit affronter son adversaire le plus insaisissable à ce jour: elle-même.

Lignes blanches – NETFLIX ORIGINAL

Lorsque son frère est découvert mort, une femme de Manchester quitte sa vie tranquille pour se rendre à Ibiza, où elle cherche la vérité sur sa disparition.

16 mai

La reina de Indias y el conquistador – NETFLIX ORIGINAL

Des années après que le conquistador espagnol Pedro de Heredia ait trahi son peuple et lui ait brisé le cœur, la femme indigène Catalina revient dans sa vie pour se venger.

Ennemis publics

United 93

17 mai

Soul Surfer

18 mai

The Big Flower Fight – NETFLIX ORIGINAL

Dix équipes de fleuristes, sculpteurs et jardiniers poussent leurs talents à l’extrême pour créer des installations florales extravagantes dans ce concours organisé par Vic Reeves et Natasia Demetriou. Face à l’élimination à chaque tâche, ces équipes internationales d’artisans obsédés par les plantes seront jugées par le fleuriste des étoiles, Kristen Griffith-VanderYacht et une flopée de juges invités pour avoir la chance d’exposer leur propre sculpture au Royal Botanic Gardens de Londres, à Kew.

19 mai

Patton Oswalt: J’aime tout – NETFLIX COMEDY SPECIAL

Comme les grains antiques de Babylone, Patton fournit une bonne dose d’esprit dans son nouveau spécial de comédie Netflix, Patton Oswalt: I Love Everything. Amusez-vous alors que le comédien gagnant d’un Emmy et d’un Grammy réfléchit à des anecdotes existentielles hilarantes après avoir récemment embrassé la cinquantaine, notamment en assistant à une exposition d’art de deuxième année de sa fille qui lui a coûté la chance de monter à bord d’un Millennium Falcon à grande échelle ou de savoir comment acheter une maison est comme l’embauche d’une escouade suicide de sous-traitants surhumains. Patton Oswalt: I Love Everything sera présenté en première mondiale sur Netflix le 19 mai 2020. Et restez après les crédits de Bob Rubin: Oddities & Rarities, un bonus spécial d’une heure sur la comédie présenté par Patton lui-même!

Sweet Magnolias – NETFLIX ORIGINAL

Maddie Townsend a beaucoup à faire – dont trois enfants, un mari trompeur et un prétendant improbable qui fait parler tout le monde en ville.

Trumbo

20 mai

Ben Platt en direct du Radio City Music Hall – DOCUMENTAIRE NETFLIX

L’acteur et chanteur Ben Platt se produit dans un show à guichets fermés enregistré au Radio City Music Hall de New York.

The Flash: Saison 6

Rebelión de los Godinez – FILM NETFLIX

Lorsque le grand-père d’Omar l’oblige à trouver un emploi dans une entreprise de technologie à Mexico, il rencontre un ensemble original de neuf contre cinq… et quelques némésis.

22 mai

Contrôle Z – NETFLIX ORIGINAL

Lorsqu’un pirate commence à révéler les secrets des élèves à tout le lycée, Sofía, isolée socialement mais observatrice, cherche à découvrir leur identité.

Histoire 101 – NETFLIX ORIGINAL

Des infographies et des images d’archives offrent des leçons d’histoire de la taille d’une bouchée sur les percées scientifiques, les mouvements sociaux et les découvertes révolutionnaires.

Allez-y avec

LES AMOURS – FILM NETFLIX

Lorsqu’un couple sur la voie rapide de Splitsville se transforme accidentellement en un meurtre, ils s’envolent pour une course folle pour trouver le tueur et effacer leurs noms.

Vendre Sunset: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

La série de téléréalité qui suit les agents immobiliers les plus élitistes de LA revient pour la saison 2, documentant leur vie privée juteuse, leurs listes chics et leurs clients de premier plan.

Trailer Park Boys: The Animated Series: Season 2 – NETFLIX ORIGINAL

La série animée revient pour la saison 2, avec tout le gang transformé en dessins animés.

23 mai

Dynasty: Saison 3

25 mai

Ne Zha

Norme du Nord: vacances en famille

Gemmes non coupées

26 mai

Hannah Gadsby: Douglas – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

La comédienne primée Emmy et Peabody Hannah Gadsby a stoppé le monde de la comédie dans son élan avec son émission de genre, Nanette. Après s’être donné son propre numéro difficile à suivre, Gadsby a décidé de nommer son deuxième album difficile d’après l’un de ses chiens dans l’espoir qu’il pourrait inspirer l’obéissance comique. Cela a-t-il fonctionné? Heureusement, vous pouvez vous faire votre propre opinion car après avoir enlevé sa muse métaphorique pour une tournée mondiale d’une promenade, elle a filmé le baiseur à Los Angeles.

Hannah Gadbsy: Douglas est une grande tournée de rires qui vous emmène du parc à chiens à la Haute Renaissance et dans une boîte sans nom. Avec l’un des esprits les plus étincelants et surprenants de la comédie comme guide d’honneur, vous pouvez vous attendre à ce que vos attentes soient définies puis satisfaites de la manière la plus inattendue. Trame.

27 mai

Je ne suis plus ici – FILM NETFLIX

Dans les montagnes de Monterrey, au Mexique, un petit gang de rue nommé «Los Terkos» passe ses journées à écouter de la musique ralentie de la cumbia et à assister à des soirées dansantes, exhibant leurs tenues, coiffures et alliances de gangs. Ces différents groupes de jeunes mécontents s’appellent eux-mêmes Kolombianos, combinant la culture Cholo avec la musique colombienne. Ulises Samperio (17), le chef de Los Terkos, essaie de protéger ses amis des éléments néfastes d’une guerre drogue / politique en évolution rapide, mais après un malentendu avec un cartel local, il est contraint de partir pour Jackson Heights, Queens, une communauté d’immigrants diversifiée à New York. Ulises essaie de s’assimiler, mais quand il apprend que son gang et toute la culture kolombienne sont menacés, il remet en question sa place en Amérique et aspire à rentrer chez lui.

L’avocat de Lincoln

28 mai

Dorohedoro – NETFLIX ANIME

Amnesiac Caiman cherche à défaire sa malédiction de tête de lézard en tuant le sorcier responsable, avec l’aide de son ami Nikaido. Dans le trou, c’est une menace.

La corazonada – FILM NETFLIX

Un flic recrue (Luisana Lopilato) et un détective de la police (Joaquín Furriel) enquêtent sur le meurtre d’une femme de 19 ans dont le meilleur ami est le principal suspect.

29 mai

Force spatiale – NETFLIX ORIGINAL

Une série comique sur les personnes chargées de créer Space Force, une nouvelle branche de l’armée américaine. De Greg Daniels et de la star Steve Carell.

Somebody Feed Phil: Season 3 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Le créateur de «Tout le monde aime Raymond», Phil Rosenthal, continue de parcourir le monde, en échantillonnant différentes cuisines et cultures. De nouveaux épisodes suivent Phil lors de ses voyages à Marrakech, Séoul, Montréal, Chicago et Londres.

31 mai

Danse libre très cordée

Articles sympas du Web: