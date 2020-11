Période commerciale AFL 2020 | Liste complète des mouvements de chaque équipe, de tous les joueurs et choix effectués

Wide World of Sports propose à votre club un guide complet équipe par équipe pour chaque mouvement pendant la période commerciale de l’AFL 2020.

Adelaide Crows:

Reçu un choix de compensation de deuxième tour après un agent libre sans restriction Rory Atkins pour passer aux soleils de la Gold Coast.

Reçu un choix de compensation de deuxième tour pour avoir autorisé l’agent libre restreint Brad Crouch au passage chez les Saints.

Négociés Kyle Hartigan à Hawthorn en échange d’un futur choix de quatrième ronde.

Échange de sélection de draft avec Melbourne; négociés choix n ° 33 et N ° 50 pour le futur choix de deuxième et quatrième ronde de Melbourne.

Brisbane Lions:

Agent libre restreint signé Joe Daniher d’Essendon.

Échange de sélection de draft avec Melbourne; négociés choisir 43 et un futur choix de quatrième ronde pour Melbourne choisir 53 et un futur choix de troisième ronde.

Commerce à trois entre Bulldogs et North Melbourne. Lions échangés Stefan Martin aux Bulldogs et reçu choisir 63 de North Melbourne.

Débarqué de Geelong Nakia Cacatoès en échange de Melbourne futur choix de troisième ronde.

Reçu choisir 25, choisir 68, choisir 69 et un future sélection de premier tour de Melbourne en échange de choisir 18, choisir 19 et un future sélection de second tour.

Carlton Blues:

Agent libre restreint signé Zac Williams de GWS.

Reçu Lachie Fogarty et Choisir 38 de Geelong en échange de sélectionne 30 et 51.

Reçu Adam Saad, choisissez 48 et choisissez 78 d’Essendon en échange choisissez 8 et choisissez 87.

Pies de Collingwood:

Reçu choix 26, sélection 33 et un futur choix de quatrième ronde de North Melbourne en échange de Jaidyn Stephenson, Atu Bosenavulagi et choisissez 39.

Reçu choisir 65 à partir d’aubépine en échange de Tom Phillips.

Bombers d’Essendon:

A reçu un premier choix de compensation pour avoir autorisé Joe Daniher rejoindre les Lions.

Agent libre autorisé sans restriction Shaun McKernan pour rejoindre St Kilda.

Reçu Peter Wright des Suns de la Gold Coast en échange ou afchoix de quatrième ronde.

Reçu choix 8 et 87 de Carlton en échange du défenseur Adam Saad, choisissez 48 et choisissez 78.

Reçu choisir 29 et un future sélection de troisième tour de Port Adelaide en échange de Orazio Fantasi et choisissez 73.

Fremantle:

Reçu choisir 55 pour GWS en échange de forward Jesse Hogan.

Geelong:

Signé Hawthorn’s Isaac Smith en tant qu’agent libre sans restriction.

Reçu choisissez 30 et choisissez 51 de Carlton en échange Lachie Fogarty et choisissez 38.

Reçu Melbourne futur choix de troisième ronde en échange de Nakia Cacatoès qui a rejoint les Lions.

Reçu Shaun Higgins de North Melbourne en échange de choisissez 30.

Soleils de la Gold Coast:

Signé Adelaide’s Rory Atkins en tant qu’agent libre sans restriction.

Reçu Oleg Markov de Richmond en échange d’un futur choix de troisième ronde.

Reçu Essendon’s futur quatrième tour en échange Peter Wright.

Géants GWS:

Reçu un choix de compensation de premier tour pour autoriser l’agent libre restreint Zac Williams pour rejoindre Carlton.

Reçu un choix de compensation de deuxième tour pour autoriser l’agent libre restreint Aidan Corr pour rejoindre North Melbourne.

Reçu choisir 55 de la côte ouest en échange de Zac Langdon.

Reçu Jesse Hogan de Fremantle en échange de choisissez 55.

Reçu Braydon Preuss de Melbourne en échange choisissez 31.

Aubépine:

Reçu un choix de rémunération de troisième tour après un agent libre sans restriction Isaac Smith rejoint Geelong.

Reçu Kyle Hartigan d’Adélaïde en échange d’un futur choix de quatrième ronde.

Reçu Tom Phillips de Collingwood en échange de choisissez 65.

Démons de Melbourne:

Échange de sélection de draft avec Brisbane; Reçu Brisbane’s choisir 43 et un futur choix de quatrième ronde en échange de choisir 53 et un futur choix de troisième ronde.

Échange de sélection de brouillon avec Adelaide: a reçu un futur choix de deuxième ronde et un futur quatrième tour en échange de sélectionne 33 et 50.

Reçu Western Bulldogs ‘ futur choix de troisième ronde en échange de Mitch Hannan.

Reçu choisir 31 de GWS en échange de Braydon Preuss.

Échange de sélection de brouillon; Reçu Sydney choisir 25 en échange de choisissez 31 et 43.

Signé Ben Brown, reçu choisir 28 et futur choix de quatrième ronde de North Melbourne en échange de choix 26, sélection 33 et Brisbane’s futur choix de quatrième ronde.

Reçu choisir 18, choisir 19 et un future sélection de deuxième tour de Brisbane en échange de choisir 25, choisir 68, choisir 69 et un future sélection de premier tour.

North Melbourne:

Agent libre restreint signé Aidan Corr de GWS.

Commerce à trois; Reçu Lachie Young des Bulldogs de l’Ouest et choisir 70 de Brisbane.

Reçu choisir 26, choisir 33 et Brisbane’s futur choix de quatrième ronde en échange de Ben Brown, choisissez 28 et un futur choix de quatrième ronde.

Reçu Jaidyn Stephenson, Atu Bosenavulagi et choisir 39 de Collingwood en échange de choix 26, sélection 33 et un futur choix de quatrième ronde.

Port Adélaïde:

Reçu Aliir Aliir des Sydney Swans en échange d’un futur choix de deuxième ronde.

Reçu Orazio Fantasi et choisissez 73 d’Essendon en échange de choisir 29 et un future sélection de troisième tour.

Richmond:

Reçu un futur choix de troisième ronde des soleils en échange de Oleg Markov.

Reçu choisir 17 et futur choix de deuxième ronde de St Kilda en échange de Jack Higgins, choisissez 21 et un futur choix de quatrième ronde.

St kilda:

Agent libre restreint signé Brad Crouch d’Adélaïde.

Agent libre signé sans restriction Shaun McKernan d’Essendon.

Reçu Jack Higgins, choisissez 21 et un futur choix de quatrième ronde de Richmond en échange de choisir 17 et un futur choix de deuxième ronde.

Sydney Swans:

Reçu un futur choix de deuxième ronde de Port Adelaide en échange de Aliir Aliir.

Reçu Tom Hickey, choisissez 34 et choisissez 60 de la côte ouest en échange de choisissez 58, choisissez 62, une future photo du troisième tourk et a futur choix de deuxième ronde.

Échange de sélection de draft avec Melbourne; Reçu choisir 31 et choisir 43 en échange de choisissez 25.

Aigles de la côte ouest:

Reçu Zac Langdon des géants en échange de choisissez 55.

Reçu choisissez 58, choisissez 62, un futur choix de troisième ronde et un futur choix de deuxième ronde des cygnes en échange Tom Hickey, choisissez 34 et choisissez 60.

Reçu Alex Witherden et choisir 86 des Lions en échange de choisir 58 et un future sélection de troisième tour.

Bulldogs de l’Ouest:

Reçu Mitch Hannan des démons en échange d’un futur choix de troisième ronde.

Commerce à trois équipes: Reçu Stefan Martin depuis Brisbane lors de l’envoi Lachie Young au nord de Melbourne.