Genshin Impact continue de conquérir le monde; Battre PUBG, HoK et Pokémon dans les meilleurs classements d’octobre

Genshin Impact de MiHoYo a réalisé un exploit extraordinaire en dépassant les tableaux de revenus mondiaux des jeux mobiles pour le mois d’octobre 2020. Étonnamment, le jeu est sorti le 28 septembre 2020 et a été un succès étonnant jusqu’à présent.

Selon les estimations de SensorTower, Genshin Impact a battu PUBG Mobile, Honor of Kings et Pokemon Go pour atteindre la première position. Daniel Ahmad, analyste principal chez Niko Partners, estime que la performance du jeu est ‘extrêmement impressionnant ‘ pour une nouvelle adresse IP.

Genshin Impact était le jeu mobile le plus rentable en octobre 2020 avec 239 millions de dollars de revenus. Des performances extrêmement impressionnantes pour une nouvelle IP Notez que cela exclut les revenus des magasins Android tiers en Chine Le titre bat Honor of Kings (Tencent) qui prend généralement la première place https://t.co/HtkPTDVK9T – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 10 novembre 2020

Avec près de 239 millions de dollars provenant des dépenses des joueurs, Genshin Impact est le seul nouveau jeu à figurer dans la liste des 10 meilleurs avec Moonlight Blade de Tencent.

Aspects intéressants du succès de Genshin Impact

En raison de son énorme population, la Chine est l’un des plus grands marchés de jeux au monde. Les développeurs chinois comme Tencent, NetEase et MiHoYo peuvent facilement générer des profits énormes si leurs jeux fonctionnent bien uniquement en Chine.

Moonlight Blade est sorti uniquement en Chine le 15 octobre 2020 et figure toujours dans le top 10 des revenus mondiaux. Le succès du jeu suffit à prouver l’impact mondial des marchés chinois.

De même, Honor of Kings doit une grande partie de son succès aux marchés chinois d’origine. C’est le deuxième jeu mobile le plus rentable au monde, avec près de 225 millions de dollars de revenus. Fait intéressant, environ 96% des revenus du jeu proviennent de Chine et 1,4% nominal de Taiwan.

Cependant, le RPG d’action de MiHoYo a brisé cette tendance pour atteindre une portée mondiale. Outre la Chine, Genshin Impact a reçu une réponse extrêmement positive dans d’autres parties du monde. Seuls 31% des revenus du jeu provenaient de la Chine, suivis de 24,5% du Japon et de 19% des États-Unis.

MiHoYo pourra-t-il continuer sur sa lancée?

Quelques mois seulement après sa sortie, Genshin Impact a établi des références sans précédent dans le succès mondial. Dans une perspective à court terme, le succès du jeu est impressionnant. Cependant, une telle tendance pourrait jouer contre les développeurs à long terme.

Dès qu’un jeu fleurit sur les marchés mondiaux, les attentes des fans augmentent en conséquence. Une large base d’utilisateurs sonne certainement bien, mais elle comporte ses propres défis. Satisfaire les demandes de millions de nouveaux utilisateurs chaque jour est un dilemme pour les développeurs, et des jeux comme Among Us et Fall Guys en sont déjà la proie.

Cela étant dit, l’avenir de Genshin Impact semble toujours brillant. La mise à jour 1.1 du jeu ajoute non seulement des systèmes passionnants au jeu, mais motive également les nouveaux joueurs à entrer plus souvent dans le jeu.