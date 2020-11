10 choses qui se sont passées après les films

Imou Caméra Surveillance WiFi Intérieur IP Caméra Sécurité Bébé 1080P avec Vision Nocturne Détection de Mouvement Humain et de Son Micro Intégré Eliminer Fausses Alarmes Compatible avec Alexa (Cue 2C)

【Full HD 1080P & Vision Nocturne】La caméra surveillance intérieure est équipée d'un objectif large HD de 3,6 mm et de 2 mégapixels avec un angle de vision de 108 °, et fournit une vidéo en temps réel 24/7 au format Full HD 1080p via WiFi. Dans le même temps, la caméra infrarouge peut fournir une distance de vision nocturne jusqu'à 30 ft et peut enregistrer des vidéos Full HD, même dans un environnement sombre. 【Fonctionne avec Alexa et Google Home】La caméra de surveillance sans fil fonctionne avec Alexa et l'Assistant Google. Avec l’assistant vocale, vous pouvez afficher des vidéos en temps réel via Fire TV, Echo Show ou Chromecast 24 heures sur 24, et surveiller tous les coins de la maison. Avec l'application “Imou Life”, vous pouvez suivre des notifications en temps réel et des alertes instantanées à tout moment. L'APP vous aide même à partager la caméra avec plusieurs comptes de votre famille. 【Détection de Mouvement AI et Pleurs de Bébé】La caméra sécurité WiFi intérieur prend en charge la détection de mouvement humanoïde AI, qui peut identifier avec précision les humains en mouvement, éliminant ainsi considérablement les fausses alarmes causées par les animaux domestiques et les insectes. Et envoyez des notifications de mouvement en temps réel au téléphone mobile. L'APP peut également recevoir des notifications instantanées lorsque les pleurs d'un bébé sont détectés. 【Installation Facile en 3 Étapes】La caméra maison peut être configurée en 3 étapes. Une fois le produit branché sur une prise de courant et connecté au réseau via WiFi 2,4 GHz (non applicable à 5 GHz), téléchargez Imou Life et scannez le QR code pour le rejoindre, vous pouvez facilement configurer votre caméra IP dans l'APP. La caméra peut être placée sur une étagère ou installée sur le mur, et vous pouvez faire pivoter et incliner la caméra à volonté pour surveiller chaque coin de la maison. 【Sécurité & Carte Micro SD】Conformité à 100% avec les réglementations générales de l'EU sur la protection des données. La caméra surveillance de sécurité sans fil pend en charge le stockage sur le Cloud et la carte Micro SD de 256 Go (24 heures * 24 jours), ce qui peut bien éviter le risque de vol ou de bris de caméra.