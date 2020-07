Paz Padilla et José Luis Gil disent au revoir à « La que se avecina »: « Merci infiniment »

Avec l’ensemble du Mirador de Montepinar abandonné pour toujours, ‘La que se avecina’ vit les derniers jours du tournage en extérieur de sa douzième saison, ce qui supposera une fermeture du cycle. Par conséquent, les acteurs n’ont pas tardé à se rendre sur leurs réseaux sociaux pour partager les moments émotionnels qu’ils vivent dans cet adieu dur, qui dans certains cas implique de laisser derrière eux – éventuellement de manière permanente – des personnages qui les ont accompagnés pendant plus d’une décennie.

« Ma dernière séquence dans ‘La que se avecina 12’ en meilleure compagnie. Merci infiniment à toute l’équipe! Rendez-vous pour toujours! « , A déclaré José Luis Gil dans une publication sur Instagram, accompagné d’une image dans laquelle vous pouvez voir l’acteur qui joue Enrique Pastor avec Nacho Guerreros et Jordi Sánchez, les deux compagnons qui ont le plus partagé avec lui pendant ce long voyage.

Pour sa part, Paz Padilla voulait être plus optimiste avec son message particulier sur Instagram, en évitant de dire adieu au projet pour toujours: « Dernier jour de tournage pour Chusa, j’espère cette saison. Merci à toute l’équipe de ‘La que se avecina’ et ses réalisateurs et créateurs, Laura Caballero et Alberto Caballero, pour avoir compté sur moi encore un an. Je suis toujours très content de toi. C’est un coup de joie dans ma vie, merci! Joyeux été! »

Date clé

Cette incertitude sur l’avenir marque la note dominante dans la situation actuelle de «La que se avecina», qui après sa douzième saison, il pourrait vivre un déménagement, s’étendre avec un spin-off ou fermer ses portes absolument. Heureusement, nous ne devrions pas tarder à découvrir ce qui va arriver à la comédie populaire, comme l’a assuré le directeur général de Contents of Mediaset Espagne, Manuel Villanueva, dans une interview à ABC: « La vérité est que nous avons une conversation en attente avec Alberto et Laura . Nous avons quelques idées et je pense que nous ferons une proposition commune avant août. «