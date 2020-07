Comment Godfall Launch Game utilise pleinement le contrôleur DualSense

Pensiez-vous vraiment que nous laisserions l’occasion de parler un peu plus de la manette PlayStation 5 DualSense? Bien sûr, nous ne le ferions pas, et c’est parce que l’un des titres de lancement de la machine de nouvelle génération de Sony exploitera pleinement ses fonctionnalités. Non seulement Godfall profitera du SSD PS5, mais il intègre également un retour haptique.

En parlant avec GameSpot, le directeur du jeu, Keith Lee, explique comment le looter-slasher prévoit de le faire. « Ce qui est passionnant avec le contrôleur DualSense, c’est le fait qu’il a des vibrations stéréo en termes de grondements, ainsi qu’une résistance sur les déclencheurs, donc l’une des choses que vous pouvez faire est de créer, pour la première fois, une sensation de votre arme frappant une autre arme et comment elle résonne. Le fait que si vous glissez sur le sol, en fonction de la surface du matériau – vous pourriez glisser sur du gravier ou du sable ou de l’eau – la façon dont les vibrations fonctionnent vraiment la façon dont ces surfaces se sentiraient. C’est donc beaucoup plus puissant pour créer cette expérience. «

Lee poursuit en déclarant que, puisque Godfall est une expérience entièrement consacrée au combat en mêlée, la gamme d’armes différentes proposées rend le contrôleur PS5 DualSense incroyablement excitant. Les armes se heurteront les unes aux autres de différentes manières et Counterplay Games étudie les moyens de télégraphier au joueur qu’un ennemi est sur le point de vous attaquer hors écran.

Nous devenons assez excités à propos de Godfall alors que nous nous rapprochons lentement du lancement de la PS5 – cela se présente comme une expérience assez charnue. De plus, il est bon de savoir qu’un jeu de lancement utilisera pleinement le nouveau contrôleur que nous aurons tous entre nos mains à la fin de l’année. Quelles sont vos pensées? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.