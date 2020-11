Paul Merson réagit à ce que Jose Mourinho a dit à propos du joueur de Tottenham Hotspur – .

Tom Shaw / Getty Images

Paul Merson a écrit dans le Daily Star que l’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, avait raison de défendre Harry Kane.

L’ancienne star d’Arsenal, qui travaille maintenant comme expert pour Sky Sports, estime que le défi lancé par Kane de Brighton et le milieu de terrain de Hove Albion Adam Lallana était une faute.

Dans les premières minutes du match de Premeir League entre Tottenham et Bright au Tottenham Hotspur Stadium dimanche dernier, l’international anglais a été jugé avoir été renversé par Lallana.

Mourinho a lancé une solide défense de l’attaquant international anglais en milieu de semaine, comme cité dans The Guardian, et Merson a donné son avis sur ses commentaires.

The Guardian cite Mourinho en disant: «Harry Kane gagne un penalty? Peut-être que vous parlez des joueurs d’autres clubs, et ils le font et ils le font si bien, mais vous ne parlez certainement pas de Harry Kane. Harry Kane était en mesure de contrôler le ballon dans une position dangereuse et Lallana entre, une action très dangereuse, et commet une faute. Lallana était imprudente. Il a fait une erreur. »

Merson a écrit dans The Daily Star: Harry Kane ne trichait pas pour gagner un penalty contre Brighton. Il était juste mignon. Je n’ai pas du tout ce qu’il a fait était un jeu dangereux.

«Jose Mourinho a eu raison de le défendre parce que les avant-centres font ça tout le temps, et si vous faites ça sur la ligne médiane, sur un coup de pied de but, vous gagnez le coup franc.

«Ce que Kane a fait n’est pas de la triche. Mais la plongée l’est. Et ça devrait être puni parce que ça empire. Si je me tenais à côté de vous dans la rue et que je vous donnais un coup de pied, vous ne tomberiez pas, n’est-ce pas?

«Alors pourquoi les attaquants pensent-ils que c’est normal de le faire sur un terrain de football? Regardez Mo Salah. Les arbitres doivent faire preuve de plus de bon sens, car il semble que chaque fois que quelqu’un est touché dans la surface, il peut descendre chercher un stylo.

Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Passer à autre chose

C’était une décision discutable de la part des officiels concernant le défi sur Kane de Lallana, mais cela s’est produit le week-end dernier.

Tottenham et Brighton doivent passer à autre chose maintenant, car il y aura probablement de nombreuses décisions controversées de ce type en Premier League dans les semaines et les mois à venir.

C’est la nature du jeu avec VAR), et les joueurs de football, les managers et les fans doivent vivre avec pour l’instant.

Photo de JOHN WALTON / POOL / AFP via Getty Images

