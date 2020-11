Sony explique comment les préréglages PS5 fonctionnent avec une vidéo utile

Comme indiqué précédemment, la PlayStation 5 est dotée d’une fonction astucieuse qui permet aux joueurs d’ajuster un certain nombre de paramètres de jeu via le système de la console et de les appliquer à tous les titres pris en charge par défaut. Cela signifie que chaque fois que vous démarrez un jeu pris en charge, la PS5 appliquera automatiquement vos paramètres préférés, vous évitant ainsi d’avoir à répéter manuellement la même chose via le menu du jeu.

Sony a maintenant publié un guide vidéo qui explique le fonctionnement des préréglages PS5 et les options de cette fonctionnalité.

Voici ce que vous pouvez sélectionner dans le menu système:

Difficulté

Mode performance ou mode résolution

Vue à la première personne

Vue à la troisième personne

Sous-titres et audio

Dans les options d’affichage à la première et à la troisième personne, il sera demandé aux joueurs s’ils souhaitent inverser l’axe des y et / ou l’axe des x. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, Sony a un petit clip utile sur le côté qui montre clairement ce que font les inversions d’axe.

«Les paramètres sélectionnés seront appliqués différemment selon le jeu», lit une note à l’écran. Ceci est tout à fait compréhensible car même les paramètres de difficulté peuvent varier entre les jeux. Cependant, l’activation par défaut de fonctionnalités telles que les sous-titres est excellente et vous fera gagner du temps à jouer avec les menus du jeu.

Les préréglages PS5 font partie des nombreuses fonctionnalités d’accessibilité de la console. Sony a précédemment déclaré avoir «une passion pour travailler à l’amélioration de l’accessibilité au sein de nos produits et services et au sein de notre entreprise». «La communauté du jeu est aussi passionnée par l’accessibilité que nos équipes de développement», a écrit Sony.

Nos lecteurs utiliseront-ils la fonction de préréglages PS5?