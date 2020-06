Paul Gallen appelle les requins Cronulla distraits à appliquer l’interdiction des médias sociaux

Le grand NRL Paul Gallen a appelé les Cronulla Sharks à adopter une interdiction des médias sociaux, accusant le côté d’être distrait après une perte d’horreur pour les Dragons lors du troisième tour.

La défaite contre St George Illawarra a prolongé un mauvais parcours, l’ancien club de Gallen n’ayant remporté qu’un de leurs cinq premiers matches pour commencer la saison.

Bien que Gallen ait admis que les Sharks manquaient l’expérience fournie par lui-même et Matt Prior ces dernières années, il a déclaré que le manque de concentration gênait ses anciens coéquipiers.

« La première chose que je ferais si j’étais les Sharks cette semaine est de tout fermer en dehors de la ligue de rugby », a-t-il déclaré. 100% Footy.

Paul Gallen dit que les Sharks de Cronulla ne se sont pas suffisamment concentrés sur la ligue de rugby au cours des dernières semaines (AAP)

« Éteignez vos téléphones, éteignez les médias sociaux, ne parlez pas aux médias, concentrez-vous simplement sur la ligue de rugby pendant cinq ou six jours d’affilée et voyez comment nous allons. Il n’y a pas beaucoup de médias, mais je les vois sur les réseaux sociaux » médias.

« Beaucoup de gars adorent les réseaux sociaux ces jours-ci, ils font des podcasts et des choses comme ça, je peux tout faire.

« Mettez votre tête dans le football pendant cinq ou six jours et voyez si cela fait quelque chose pour vous. S’il se retourne et vous fait gagner, alors vous savez que vous devez vous concentrer sur la ligue de rugby 24-7.

« Je ne pense pas que les Sharks aient fait cela au cours des deux dernières semaines. »

Gould a appelé les autres joueurs expérimentés du club à intervenir et à aider le capitaine Wade Graham (R) (Getty)

Alors que Gallen déplorait le manque d’expérience dans l’alignement actuel des Sharks, Phil Gould a appelé les joueurs les plus expérimentés pour ne pas avoir aidé le skipper Wade Graham à diriger les jeunes.

« Je pense qu’en dehors de Wade Graham, le groupe senior n’est tout simplement pas assez fort pour eux », a-t-il déclaré. 100% Footy.

« Je pense que Wade Graham mène un combat solitaire là-bas et il va trouver cela très, très difficile à moins que certains des autres gars expérimentés ne le soutiennent vraiment et commencent à diriger ce côté-là.

« Il y a beaucoup de très bons talents autour d’eux, mais ils ne sont pas assez expérimentés et ne sont pas assez endurcis pour les trucs de semaine en semaine.

« Ils doivent diriger de front, ces vieux gars, et ils ne peuvent pas tout laisser à Wade Graham pour le faire. »