Robert Lewandowski du Bayern Munich sur son avenir: « Pas mon dernier contrat »

Robert Lewandowski joue la meilleure saison de sa carrière avec le Bayern Munich. Néanmoins, l’international polonais voit encore de la place pour l’amélioration et a en même temps annoncé qu’il voulait jouer longtemps malgré son âge de 31 ans.

« Je ne suis pas encore dans la meilleure phase de ma carrière, mais bientôt », a déclaré Lewandowski dans une interview à Football France. « Mais ce ne sont que des chiffres. Je suis convaincu que le meilleur moment de ma carrière viendra. »

Le FC Bayern peut rendre le championnat allemand parfait avec une victoire mardi au Werder Brême, pour Lewandowski ce serait le sixième avec les Reds et le huitième au total. Mais l’attaquant manque toujours le titre en Ligue des champions.

SPOX recherche le meilleur du siècle: c’est votre meilleur attaquant 1/26 Nous recherchons le top 11 du 21ème siècle – avec votre aide. Dans la quatrième partie, nous nous sommes consacrés aux meilleurs attaquants des 20 dernières années. Vous pouvez distribuer 1 à 5 points par joueur. Voilà le résultat. 2/26 25e place: Antoine Griezmann (29 ans, France) – score moyen: 2,61. 26/03 24e place: Michael Owen (40 ans, Angleterre) – score moyen: 2,63. 4/26 PLACE 23: Edinson Cavani (33 ans, Uruguay) – score moyen: 2,76. 5/26 22e place: Karim Benzema (32 ans, France) – score moyen: 2,98. 6/26 PLACE 21: Neymar (28 ans, Brésil) – score moyen: 2,99. 7/26 PLACE 20: Fernando Torres (36 ans, Espagne) – score moyen: 3,02. 8/26 PLACE 19: David Villa (38 ans, Espagne) – score moyen: 3,06. 9/26 18e place: Luis Figo (47 ans, Portugal) – score moyen: 3,07. 26/10 PLACE 17: Mohamed Salah (27 ans, Egypte) – score moyen: 3,12. 26/11 PLACE 16: Robin van Persie (35 ans, Pays-Bas) – score moyen: 3,16. 26/12 15e place: Andriy Shevchenko (43 ans, Ukraine) – score moyen: 3,20. 13/26 14e place: Wayne Rooney (34 ans, Angleterre) – score moyen: 3,22. 14/26 13e place: Sergio Agüero (31 ans, Argentine) – score moyen: 3,37. 15/26 12e place: Samuel Eto’o (39 ans, Cameroun) – score moyen: 3,41. 16/26 11e place: Luis Suarez (33 ans, Uruguay) – score moyen: 3,46. 17/26 10e place: Kylian Mbappe (21 ans, France) – score moyen: 3,55. 18/26 9e place: Miroslav Klose (41 ans, Allemagne) – score moyen: 3,58. 19/26 8ème place: Didier Drogba (42 ans, Côte d’Ivoire) – score moyen: 3,68. 20/26 7e place: Raul (42 ans, Espagne) – score moyen: 3,73. 21/26 6ème place: Zlatan Ibrahimovic (38 ans, Suède) – score moyen: 3,92. 22/26 5e place: Robert Lewandowski (31 ans, Pologne) – score moyen: 4,07. 23/26 4e place: Thierry Henry (42 ans, France) – score moyen: 4,15. 24/26 3e place: Cristiano Ronaldo (35 ans, Portugal) – score moyen: 4,41. 25/26 PLACE 2: Ronaldo (43 ans, Brésil) – score moyen: 4,45. 26/26 Place 1: Lionel Messi (32 ans, Argentine) – score moyen: 4,69.

C’est pourquoi il n’a prolongé son contrat que l’été dernier jusqu’en 2023. Mais pour le pôle, ce n’est « pas mon dernier contrat. Je veux jouer plus longtemps et rester en forme. J’ai encore assez de temps pour penser à mon avenir, mais je me sens vraiment bien ».

Lorsque vous êtes dans un club comme la Bavière, « les ambitions sont toujours les mêmes: essayer de gagner tout ce que le club peut gagner. Je ne veux pas seulement rester au sommet pour les deux ou trois prochaines années, je pense à long terme ».