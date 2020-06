Le scénario d’Indiana Jones 5 n’implique plus David Koepp – / Film

Indiana Jones 5 est encore dans des années et n’a même pas encore commencé la production – mais il a déjà subi plusieurs changements majeurs. Le plus grand changement de tous: Steven Spielberg, qui a dirigé tous les autres Indiana Jones films, est assis celui-ci et remettant les rênes à James Mangold. Et ce changement a également déclenché une série d’autres changements.

David Koepp, un écrivain qui a travaillé avec Spielberg à plusieurs reprises auparavant, gérait à l’origine le script. Koepp a confié ses fonctions à d’autres écrivains, mais a ensuite repris le travail sur le scénario. Mais maintenant, selon Koepp lui-même, il n’est plus impliqué dans le projet – et Mangold pourrait commencer complètement à partir de zéro.

Récapitulons: quand Indiana Jones 5 a été annoncé pour la première fois, David Koepp était à bord pour gérer le script. Ensuite, le mot a fait surface que Jonathan Kasdan (Solo: une histoire de Star Wars) et Dan Fogelman (C’est nous, Emmêlé) travailleraient tous les deux sur le script. Et puis les fonctions de script sont retombées sur les genoux de Koepp, l’écrivain déclarant en septembre de l’année dernière: «J’y travaille encore. Nous essayons toujours. Et je pense que nous avons une bonne idée cette fois. Nous verrons. »

En février de cette année, cependant, star Harrison Ford a révélé que le film traitait toujours des problèmes de script. Enfin, Spielberg a semblé se rendre compte que c’était assez et a remis le film à Ford contre Ferrari réalisateur James Mangold. Alors, où en est le projet maintenant? Koepp est-il toujours impliqué? Selon l’écrivain lui-même, non.

S’entretenant avec Collider, Koepp a confirmé qu’il n’était plus impliqué dans le projet, ajoutant:

«Lorsque James Mangold est entré… il mérite une chance de tenter sa chance. J’avais fait plusieurs versions avec Steven. Et quand Steven est parti, cela semblait être le bon moment pour laisser Jim avoir sa propre opinion et que sa propre personne ou lui-même l’écrive. »

En d’autres termes: il reste encore beaucoup de travail à faire, mais Koepp ne le fera pas. Le mois dernier, Mangold a révélé qu’il espérait essayer «quelque chose de nouveau» avec la franchise, déclarant:

«Je pense que la chose la plus importante est, à une époque où les franchises sont devenues une marchandise, de servir à nouveau la même chose. Au moins pour moi, dans les danses que j’ai eues avec des franchises, servant à nouveau la même chose, de la même manière, produit généralement un désir pour la première fois que vous en mangez. Cela signifie que le public souhaite qu’il vient de reprendre le premier. Vous devez donc pousser quelque chose vers un nouvel endroit, tout en vous rappelant également les principales raisons pour lesquelles tout le monde était réuni. Et pour utiliser Logan à titre d’exemple, lorsque vous traitez dans un monde de franchise très sous pression. «

Je reste en désaccord sur toute cette entreprise. Je suis d’accord avec Mangold qui amène de nouveaux écrivains, ou écrit des choses lui-même – j’aime beaucoup le travail de Koepp, mais son Indiana Jones et le Royaume des Crâne de cristal le script laissait beaucoup à désirer. Et j’aime Mangold en tant que réalisateur – j’ai apprécié presque tous ses films. Mais ça sent toujours bizarre avoir un Indiana Jones film entre les mains d’un réalisateur autre que Steven Spielberg. Je suppose que je vais juste devoir m’y habituer.

Pour l’instant, Indiana Jones 5 est configuré pour s’ouvrir 29 juillet 2022.

