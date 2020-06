La bande originale de Running Man arrive sur vinyle en août

L’homme qui court la bande originale arrivera au vinyle, grâce à Varèse Sarabande Records. Ils sortiront la collection de vinyles de collectionneurs à deux disques le 14 août. La couverture comporte l’entrée du tube emblématique de l’arène et ne pourrait honnêtement pas être plus parfaite. C’est l’un des plus sous-estimés Arnold Schwarzenegger des films des années 1980, et ils semblent avoir fait du bon travail en réunissant cette sortie. La bande sonore a été étendue de 17 pistes à 35 et comprendra des indices alternatifs et de la musique inédite du compositeur Harold Faltermeyer. Des notes de doublure, des photos de production et bien plus sont également présentes sur l’emballage. Découvrez cela et les détails pour L’homme qui court bande originale de vinyle ci-dessous.

The Running Man Vinyl Détails

« Varèse Sarabande Records est ravi d’annoncer la sortie spéciale à venir de L’homme qui court Bande originale du film cinématographique (Édition Deluxe) du compositeur gagnant de GRAMMY® Harold Faltermeyer (Flic de Beverly Hills, Top Gun, Cop Out et le film à venir Top Gun: Maverick). La version Deluxe Edition sera disponible numériquement et sortira sur LP pour la première fois le 14 août 2020. La version LP est disponible en précommande aujourd’hui 15 juin sur VareseSarabande.com. En 2019, l’Amérique est un État totalitaire où l’émission de télévision préférée est L’homme qui court– un jeu télévisé dans lequel les prisonniers doivent courir en liberté pour éviter une mort brutale. Après avoir été fait bouc émissaire par le gouvernement, un Ben Richards emprisonné (Arnold Schwarzenegger) a la possibilité de revenir à l’extérieur en participant à l’émission meurtrière, bien que l’hôte tordu, Damon Killian (Richard Dawson) n’ait pas l’intention de le laisser s’échapper.

La bande originale (1987) de 17 pistes a été étendue à 35 pistes, qui incluent de la musique supplémentaire et des indices inédits et alternatifs. L’album a été remasterisé à partir des sources originales de Paramount Pictures. Le package comprend des illustrations originales, des images du film et un livret avec de nombreuses notes de doublure du journaliste de musique de film Daniel Schweiger. «

