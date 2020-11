PaRus Fight Championship Dubai – La répartition complète des cartes de combat

Après le succès retentissant du championnat PaRus Fight en 2019, M Premiere présente un autre événement MMA fascinant ce week-end. Le samedi 7 novembre, au Jumeirah Beach Hotel, vous assisterez à de superbes rencontres – ici, nous décomposons la carte complète. Titre Fight 1 – Sergey Kharitonov v Oli Thompson – Poids lourd La tête d’affiche de la nuit verra une bataille de deux combattants très expérimentés et décorés. Le Russe Kharitonov (29-7) a exercé son métier dans Bellator et a récemment remporté des victoires sur les anciens de l’UFC Matt Mitrione et Roy Nelson. L’Angleterre Thompson (21-12) a également été vue à Bellator et sera un visage familier pour les fans de combat locaux qui ont combattu deux fois sous la bannière des UAE Warriors ces deux dernières années. Title Fight 2 – Victor Henry v Denis Lavrentyev – Poids coq Cette revanche très attendue pourrait en être une pour voler la vedette. L’Américain Henry (20-4) est sur une impressionnante séquence de huit victoires consécutives – qui comprend une victoire par décision contre Lavrentyev en décembre 2015. Cela reste la seule tache sur le bilan 9-1 du Russe, ses trois combats ultérieurs se terminant tous à l’intérieur de la distance. Liliya Kazak v Edna Ajala – Poids mouche La Biélorusse Liliya Kazak (10-6-2) est sur une séquence de trois victoires consécutives et a eu la main levée dans quatre de ses cinq derniers – avec quelques arrêts pour démarrer. Les fans de combat qui passent au crible son record y verront quelques noms très célèbres sous la forme de l’actuel champion poids paille de l’UFC Weili Zhang et de l’ancienne championne Joanna Jedrzejczyk. Le Brésilien Ajala (9-7-1) a remporté une victoire par décision unanime la dernière fois en septembre. Abdul Sami Fayzi v Leonardo Damiani – Poids welter Voir aussi Manchester City a des affaires inachevées en Ligue des champions: Laporte - Football L’Afghanistan Fayzi possède une solide fiche de 5-1 et a remporté chacun de ses trois derniers combats sur la distance. Damiani, connu sous le nom de « Puppy », entre dans le combat invaincu lors de ses trois derniers matchs et avec un bilan global de 7-2-1 – avec six de ses sept victoires par voie d’arrêt. Alexander Kovalev v Amr Abdel Malek – Léger Le prometteur Kovalev (7-0) mettra son record invaincu en jeu ce week-end. Le jeune Biélorusse a été extrêmement impressionnant dans les premiers stades de sa carrière, n’ayant été sorti du premier tour qu’à deux reprises. L’Egyptien Abdel Malek a peut-être perdu lors de sa dernière sortie, mais avait déjà été sur une séquence de trois victoires consécutives. Il porte un record de 8-8 en tant que professionnel. Alexsander Vezhevatov v Nikolay Kovalenko – Poids lourd léger Vezhevatov, 32 ans, n’a qu’un seul combat à son actif, une victoire par décision unanime il y a un an. Kovalenko a une expérience similaire, avec une fiche de 2-0 – avec les deux victoires via TKO au premier tour. Mahmoud Salama v Piotr Romankevich – Poids lourd léger ‘Iron Man’ égyptien Mahmoud Salama se bat en tant que professionnel depuis neuf ans et a un bilan de 10-7. Étonnamment lors de ces 17 sorties, il n’a jamais parcouru la distance. Sa séquence de victoires actuelle de trois combats a été construite sur les arrêts du premier tour. Romankevich est 1-0 en tant que combattant professionnel MMA, et est également invaincu en tant que boxeur et kickboxer. Abdel Ibrahim v Wade Saed – Poids moyen Le Libanais Ibrahim fera ses débuts professionnels ce week-end contre les Emirats Arabes Unis Saed, qui n’a pas encore gagné en trois combats professionnels. Voir aussi Superhero Bits: John Cena pourrait taquiner le film X-O Manowar, l'entraînement 'Shang-Chi' de Simu Liu et plus Mohamed Ali v Sergey Sengeim – Poids lourd L’Égyptien Ali a plus d’une décennie d’expérience à son actif dans un record de 11-14-0-1NC qui l’a vu gagner une seule fois lors de ses huit dernières sorties. Sanglem n’a que deux combats sur son record de 1-1, les deux venant en 2016. DÉTAILS DE L’ÉVÈNEMENT Date de l’événement: 7 novembre 2020 Ouverture des portes: 18h30 | Début du spectacle: 19:45 Lieu: Events Arena, Jumeirah Beach Hotel Billets: à partir de 195 AED (TVA comprise) Pour plus d’informations et réservations de tables VIP: +971507686418; +971508702674 Site Web: www.mma.parusfest.com | www.mpremiere.com En savoir plus sur l’application Sport360

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()

{n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}

;

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,’script’,

‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘860081330738247’);

fbq(‘track’, ‘PageView’);

fbq(‘track’, ‘ViewContent’);

jQuery(document).ready(function () {

(function(d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s);

js.id = id;

js.async = true;

js.src = « https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&appId=1892660097624150&version=v2.0 »;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

$( document ).ready(function() {

$.ajax({

url: ‘/ajax/nextarticleajax’,

type: ‘POST’,

data: {cat: 43716, id: 345250, count: 2, ajax: true},

error: function(xhr,tStatus,e){

if(!xhr){

console.log(‘ We have an error ‘+tStatus+’ ‘+e.message);

}else{

console.log(‘else: ‘+e.message);

}

},

success: function(resp){

$(‘.ajax_article’).html(JSON.parse(resp).main);

}

});

});

});

Partager : Tweet