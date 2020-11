Pourquoi Alita: la réédition de Battle Angel a été à la fois une victoire et une perte

The Key Alita: Battle Angel Re-Release Numbers to Discuter

Avant d’aller trop loin dans l’analyse, jetons un coup d’œil à ce sur quoi nous travaillions ce week-end dernier. Au moment d’écrire ces lignes, les numéros de guichet pour Alita: Battle Angel’s retour aux écrans a vu un week-end d’ouverture estimé brut de 128 000 $. Cela provenait des 1060 écrans sur lesquels le film a tourné, avec des prix des billets variant, mais réduits. Prenons l’exemple des théâtres AMC, les billets pour Alita: l’ange de la bataille fonctionnaient à 5 $ pour une projection conventionnelle et à 8 $ pour une projection IMAX, avant taxes locales. Quand tout a été dit et fait, Alita: l’ange de la bataille s’est assis juste à l’extérieur du top 10 à la 11e place, malgré une 9e place vendredi et une 10e place samedi et dimanche. Comme je crois fermement que nous devons annoncer les mauvaises nouvelles avant les bonnes, commençons par expliquer pourquoi la campagne de réédition a été une perte.