Wonder Woman 1984 sera probablement repoussé jusqu’en 2021 – betanewsfr

Warner Bros déplacera probablement « Wonder Woman 1984 » hors du calendrier de sortie 2020 et dans l’année prochaine, selon la date limite du commerce de l’industrie.

Le film, qui a déjà été retardé plusieurs fois en raison de la pandémie de coronavirus en cours, devrait actuellement s’ouvrir le jour de Noël. Des sources de l’industrie disent au commerce que si «Si Warners ne veut pas encourir de perte d’argent P&A, il doit déplacer la WW84 maintenant» et une réunion se tiendra apparemment sous peu pour discuter de la possibilité de déplacer WW84 vers la nouvelle année.

Warner Bros tient à ne pas publier la suite de super-héros sur les plateformes de streaming direct.

Si «Wonder Woman 1984» annule sa date de sortie de Noël, Deadline suggère «que nous pourrions nous attendre à ce que Disney retire son chapiteau des studios du 20e siècle avec Free Guy, avec Ryan Reynolds, et Death on the Nile, qui fait double emploi à Gadot. «

Jusqu’à ce que le monde ait une emprise sur le virus, il est probable que nous continuerons de ne voir que la plus petite sortie de studio dans les salles – comme « Come Play » du week-end dernier, un film d’horreur PG-13 de Focus Features qui a fait des affaires considérables avec les adolescents , et le thriller de Liam Neeson « Honest Thief », qui a été un revenu décent pour Open Road.

Deux sorties qui ne bougeront pas de leurs spots de sortie 2020 sont Tom Hanks avec «News of the World», d’Universal, et c’est parce qu’il y a un accord PVOD en place avec AMC et le film «Monster Hunter» de Screen Gems avec Milla Jovovich.

Bien qu’il y ait sans aucun doute une mise à jour sur « WW84 » bientôt, certains ont suggéré que Warner Bros pourrait réduire la fenêtre théâtrale pour « WW84 » d’environ 17-21 jours avant de la mettre sur PVOD.