Panasonic RZ-S500W Review: Viser une couronne antibruit

Panasonic a passé des années à affiner sa gamme de matériel audio, et il prouve exactement ce dont il est capable avec les nouveaux écouteurs Panasonic RZ-S500W. Ils sont non seulement plus abordables que les poids lourds d’Apple et de Sony, mais le RZ-S500W a en fait battu la concurrence dans quelques catégories comme la suppression active du bruit. Creusons et voyons ce qu’il y a d’autre à aimer à propos de ces têtes.

Cette critique du Panasonic RZ-S500W provient des experts audio de notre site soeur SoundGuys. Découvrez leur vision approfondie des véritables écouteurs sans fil RZ-S500W.

À qui s’adresse le Panasonic RZ-S500W?

Navetteurs peut brancher le monde grâce aux capacités insensées de suppression du bruit.

peut brancher le monde grâce aux capacités insensées de suppression du bruit. Employés de bureau et à distance bénéficiera du petit emballage et de l’étui de charge longue durée pendant leur travail.

bénéficiera du petit emballage et de l’étui de charge longue durée pendant leur travail. Les athlètes ceux qui veulent changer de musique en milieu de jeu bénéficieront des commandes tactiles et de l’indice IPX4.

Le Panasonic RZ-S500W gagne-t-il des points de style?

Crédit: Lily Katz / Autorité Android

La conception du Panasonic RZ-S500W présente un certain nombre d’avantages et d’inconvénients. Les panneaux tactiles sont entourés d’une bague en argent qui contraste avec la finition noire mate élégante. Chaque oreillette est également marquée du logo Panasonic, tout comme l’étui de chargement noir. Cependant, la construction du boîtier manque quelque peu et la charnière donne l’impression qu’elle pourrait se casser avec un peu de force.

Chaque oreillette a un certain nombre de points de charge sur la face inférieure, et ils sont disposés un peu comme les yeux d’une araignée – les arachnophobes doivent être avertis. Les ouvertures de l’étui de chargement sont larges, et je n’ai jamais eu trop besoin de placer les écouteurs dans l’étui pour garantir la charge. Panasonic a également inclus cinq embouts différents avec le RZ-S500W, allant de XS à XL, qui jouent tous parfaitement avec les découpes de l’étui.

Le Panasonic RZ-S500W offre l’une des meilleures expériences portables de réduction du bruit que vous puissiez acheter.

L’un des meilleurs choix de conception: les grands panneaux tactiles capacitifs. Ils sont faciles à utiliser même au milieu d’une séance d’entraînement ou lors d’une tentative de multitâche. Les écouteurs utilisent une invite vocale pour indiquer l’état de suppression du bruit, mais une simple tonalité indique les commandes de volume et de lecture. Vous pouvez également utiliser les panneaux tactiles capacitifs pour contrôler Amazon Alexa ou un autre assistant préféré comme Google Assistant.

L’application Panasonic Audio Connect vaut-elle la peine d’être téléchargée?

Si vous aimez les applications esthétiques, vous ne serez pas satisfait de l’offre de Panasonic. Panasonic Audio Connect (Android / iOS) met la fonction avant tout, ce qui facilite le réglage de la priorité et le choix d’un assistant virtuel. Dans l’ensemble, les commandes de l’application sont assez simples, mais la fonction la plus importante est la possibilité de télécharger les mises à jour du firmware.

L’annulation du bruit pourrait vous épater

Si vous voulez une paire d’écouteurs abordables avec une suppression active du bruit solide, le Panasonic RZ-S500W est peut-être pour vous. Ils utilisent un mécanisme hybride qui s’adapte à votre environnement à l’aide d’une technologie de rétroaction et de rétroaction. Fondamentalement, plus votre environnement est fort, plus vos écouteurs travailleront dur pour le contrer. Au réglage le plus élevé, les fréquences basses et moyennes sont rendues 4 à 6 fois plus silencieuses qu’elles sans le son des écouteurs, ce qui est idéal pour les déplacements domicile-travail et le travail de bureau – même les conversations distantes sont fortement atténuées. L’annulation du bruit était trop efficace pour moi: je me sentais désorienté après avoir utilisé ces écouteurs pendant une longue période parce qu’il était si silencieux. Du bon côté, vous pouvez facilement changer l’intensité via l’application.

Quelle est la stabilité de la connexion?

Crédit: Lily Katz / Autorité Android

La force de connexion était solide avec le RZ-S500W, que je me prélasse ou que je me déplace. Chaque oreillette se connecte à votre appareil indépendamment, ce qui contribue à améliorer l’expérience et vous permet d’utiliser le bouton gauche ou droit pour une écoute mono. Panasonic a opté pour le firmware Bluetooth 5.0 avec le RZ-S500W; cela permet une portée de 10 mètres, vous n’avez donc pas besoin de votre téléphone sur vous en tout temps. Les écouteurs se reconnectent également facilement à l’appareil le plus récent, ce qui est pratique si vous voulez en faire vos pilotes quotidiens.

En ce qui concerne la prise en charge du codec Bluetooth, le Panasonic RZ-S500W est assez standard – AAC et SBC sont pris en charge, mais pas aptX. Cela signifie simplement que les utilisateurs d’iPhone bénéficieront davantage d’un son de haute qualité que les utilisateurs d’Android en raison des performances incohérentes d’AAC sur tous les appareils Android. J’ai malheureusement remarqué un peu de décalage audio-visuel avec ma paire en essayant de diffuser depuis mon Samsung Galaxy S10e. Selon ce que j’ai regardé, les mots ont été retardés de près d’une demi-seconde dans certains cas.

Note de l’éditeur: Nous avons utilisé la version du micrologiciel JMS1ZN 01.70 pour cet examen du Panasonic RZ-S500W.

Comment appairer les écouteurs

Le processus d’appariement est très simple, au moins pour le premier appareil. Retirez simplement les bourgeons de l’étui et ils passeront automatiquement en mode d’appairage. Ensuite, activez Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez les écouteurs dans votre liste d’appareils et sélectionnez le RZ-S500W. C’est aussi simple que possible.

L’appariement d’un nouvel appareil est là où les choses deviennent délicates: la paperasse dit que cela devrait être aussi simple que d’appuyer sur l’un des écrans tactiles pendant sept secondes, puis de sélectionner un nouvel appareil. Si vous établissez des connexions distinctes, les écouteurs devraient tenter de se reconnecter au dernier appareil utilisé. Cependant, je n’ai pas pu faire fonctionner cela et j’ai dû effectuer une réinitialisation manuelle chaque fois que je voulais changer de périphérique.

Combien de temps dure la batterie?

Crédit: Lily Katz / Autorité Android

Quand SoundGuys teste la durée de vie de la batterie, ils soumettent le casque à un niveau de sortie constant jusqu’à ce que la batterie atteigne 0%. Pendant la période d’examen du Panasonic RZ-S500W, le casque a duré 5 heures et 36 minutes avec une seule charge, ce qui est long pour les écouteurs antibruit.

Le cas de charge nous a accordé deux frais supplémentaires, et chaque charge prend environ deux heures. La recharge du boîtier prend deux heures et demie à l’aide du câble USB-C inclus. Bien que le manque de charge sans fil soit décevant, le Panasonic RZ-S500W prend en charge une charge rapide pour plus d’une heure de lecture à partir de seulement 15 minutes de charge.

Comment sonne le Panasonic RZ-S500W?

Les haut-parleurs dynamiques de 8 mm offrent une qualité sonore familière en augmentant les notes de basse et de milieu de gamme. Bien que ce ne soit pas une réponse en fréquence neutre comme certaines personnes le préfèrent, le Panasonic RZ-S500W est un excellent choix si votre bibliothèque regorge de succès hip-hop et pop. L’isolation passive aide à réduire le bruit car les écouteurs bloquent physiquement vos tympans de l’environnement. Cet isolement aide en fait votre cerveau à se concentrer sur la musique au lieu d’essayer de supprimer le bruit de fond.

Note de l’éditeur: le graphique de réponse en fréquence a été enregistré sans aucun traitement d’égalisation.

Puis-je utiliser le Panasonic RZ-S500W pour les appels téléphoniques?

Le Panasonic RZ-S500W est bon pour les appels téléphoniques dans le respect qu’il combat bien l’effet de proximité. Cela signifie qu’il désaccentue les basses fréquences, donc quand un haut-parleur s’approche trop du microphone, cela ne provoque pas d’amplification et de distorsion emphatiques. Cependant, les microphones ne bloquent pas particulièrement bien le bruit de fond. Lorsque vous écoutez la démo ci-dessous, vous remarquerez quelques bruits d’ambiance ambiants partout.

Démonstration du microphone Panasonic RZ-S500W:

https://www.soundguys.com/wp-content/uploads/2020/06/Panasonic-Technics-RZ-S500W-microphone-demo.mp3

Panasonic RZ-S500W contre Panasonic RZ-S300W

Crédit: Lily Katz / Autorité Android

Comment le RZ-S500W se compare-t-il à son petit frère, le Panasonic RZ-S300W? Les principales différences sont que le RZ-S300W supprime le bruit et qu’il repose sur des pilotes plus petits. Les deux réduisent le coût, même si cela signifie sacrifier une certaine qualité sonore. De plus, le RZ-S300W possède un système de microphone moins avancé qui ne parvient pas à transmettre des voix précises. C’est à peu près l’ampleur des différences, car les deux utilisent Bluetooth 5.0 et prennent en charge les mêmes codecs. Le RZ-S300W se charge plus efficacement que le RZ-S500W à réduction de bruit, ce qui en fait une excellente alternative abordable.

Devriez-vous acheter le Panasonic RZ-S500W?

Si vous êtes tout au sujet de l’expérience de suppression du bruit, oui, procurez-vous le Panasonic RZ-S500W. Ces écouteurs valent bien le coût d’admission et surpassent les Apple AirPods Pro et Sony WF-1000XM3 les plus chers. Ils ne sont peut-être pas aussi confortables pour toutes les oreilles, mais l’un des cinq ensembles d’embouts s’adapte. Bien que Panasonic ne les ait pas équipés de la même technologie haut de gamme que les plus grands noms, le Panasonic RZ-S500W est difficile à surpasser pour la paix et la tranquillité.

