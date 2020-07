Galerie: Regardez les captures d’écran de la Légion des chiens Amenez Mayhem à Londres

Watch Dogs Legion sera l’un des tout derniers grands titres de la PlayStation 4 et il semble que la console sortira avec style. Également confirmé pour PlayStation 5, avec une mise à niveau gratuite disponible pour tous ceux qui achètent la version actuelle, le jeu Ubisoft a l’air vraiment bien dans ce dernier lot de captures d’écran. Vous obtiendrez jusqu’à une tonne de méfait dans cette interprétation du monde ouvert de Londres avec des tas de personnages différents à jouer, chacun équipé de ses propres compétences, armes et compétences. Des monuments célèbres tels que Big Ben et les chambres du Parlement devraient également figurer. Une fois que vous avez fini de les admirer, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.