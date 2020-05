Paatal Lok Amazon Nouvelle revue de série et bien d’autres choses que les gens doivent savoir

CAME ENSEMBLE RECEPTEUR RADIO 433 MHz Contrôle automatismes et autres CAME 230V TRA08 - CAME

ENSEMBLE RECEPTEUR RADIO CAME 230V Kit complet pour commander tous les automatismes ainsi que bien d'autres systèmes tels que des éclairages, des alarmes.... Simple à installer, c'est un ensemble très fiable et précis et qui a fait ses preuves sur du long terme. Les télécommandes fournies sont en 433,92 MHz,